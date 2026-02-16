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Германия собирается потратить более 500 млн евро на ударные дроны

16 февраля 2026 08:14
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Германия планирует закупить ударные дроны более чем на 500 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия собирается потратить более 500 млн евро на ударные дроны-2

Как сообщается, беспилотники предназначены для усиления огневой мощи и защиты 45-й танковой бригады бундесвера, дислоцированной в Литве. Контракты с компаниями-производителями рассчитаны на семь лет. Поставки первых систем должны начаться в этом году и завершиться к началу следующего. Бюджетный комитет бундестага формально одобрит сделку, однако она уже вызвала скандал. Выяснилось, что инвестором одной из фирм-подрядчиков является миллиардер, близкий к Дональду Трампу. Из-за этого оппозиция обвинила правительство в том, что Германия снова попадает в зависимость от американского капитала.

# Германия

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