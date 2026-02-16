Германия собирается потратить более 500 млн евро на ударные дроны

Как сообщается, беспилотники предназначены для усиления огневой мощи и защиты 45-й танковой бригады бундесвера, дислоцированной в Литве. Контракты с компаниями-производителями рассчитаны на семь лет. Поставки первых систем должны начаться в этом году и завершиться к началу следующего. Бюджетный комитет бундестага формально одобрит сделку, однако она уже вызвала скандал. Выяснилось, что инвестором одной из фирм-подрядчиков является миллиардер, близкий к Дональду Трампу. Из-за этого оппозиция обвинила правительство в том, что Германия снова попадает в зависимость от американского капитала.