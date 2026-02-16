Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии подверг критике высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом пишет РИА Новости.

В социальной сети он назвал риторику датского политика вызывающей, ведущей к угрозе мировой войны. По его мнению, речь идет об атаках с применением ракет НАТО и разведки.

«Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну», – говорится в публикации.

За день до этого Фредериксен выступил на Мюнхенской конференции, призывая снять с Украины все ограничения и предоставить ей средства для нанесения удара по России.

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