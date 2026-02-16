Прямой эфир

Профессор Дизен поражен заявлению премьера Дании Фредериксен об ударах по РФ

16 февраля 2026 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Профессор Дизен поражен заявлению премьера Дании Фредериксен об ударах по РФ-0

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии подверг критике высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом пишет РИА Новости.

В социальной сети он назвал риторику датского политика вызывающей, ведущей к угрозе мировой войны. По его мнению, речь идет об атаках с применением ракет НАТО и разведки.

«Это ракеты НАТО, управляемые НАТО, которые атакуют цели, выбранные разведкой НАТО. Эти сумасшедшие спровоцируют новую мировую войну», – говорится в публикации.

За день до этого Фредериксен выступил на Мюнхенской конференции, призывая снять с Украины все ограничения и предоставить ей средства для нанесения удара по России.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США перехватили танкер Veronica III в Индийском океане
16 февраля 2026 07:43

США перехватили танкер Veronica III в Индийском океане

Индия планирует нарастить добычу редкоземельных металлов
16 февраля 2026 07:10

Индия планирует нарастить добычу редкоземельных металлов

Власти Польши заявили о стремлении страны к обладанию ядерным оружием
16 февраля 2026 06:30

Власти Польши заявили о стремлении страны к обладанию ядерным оружием