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Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?

03 декабря 2021 14:14
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Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.  

Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?-1

Екатерина Забенько, ведущая:  
Интересные цифры о стоимости проезда в разных городах. Мы говорим о проездных билетах на месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом города без ограничений. После перевода в доллары выяснилось, что самая высокая стоимость проезда в Лондоне – почти 260 долларов, это больше 650 белорусских рублей. В Дублине – 213 долларов, в Нью-Йорке – 127. Наверное, минчане не совсем понимают, что они достаточно мало платят за свои проездные билеты в общественном транспорте. Я понимаю, все зависит от зарплат. Но тем не менее всегда считается коэффициент зарплаты и оплаты общественного транспорта, я знаю, что он совершенно невысокий у нас.  

Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?-4

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:  
В Минске и во всей Беларуси общественный транспорт – регулируемый тариф государством. Действительно, большую часть субсидирует государство в оплате за пользование общественным транспортом. Поэтому та стоимость, которую сегодня пассажир платит за билет, мизерная по сравнению со стоимостью в других странах.  

Екатерина Забенько:  
Вас с «Минсктрансом» связывают долгие годы, у вас много титулов и профессиональных наград, даже «Ветеран труда» предприятия. Есть с чем сравнить, как было еще 10-20 лет назад и что сегодня, как изменилась работа предприятия?  

Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?-7

Олег Дзюбенко:  
Я в системе транспорта работаю с 1991 года, в этом году было 30 лет, как я работаю. Действительно, за 30 лет видно, как изменилась и производственная база в обслуживании подвижного состава, и сам подвижной состав. Насколько он изменился по сравнению с тем подвижным составом, который был в 90-е годы. Конечно, это небо и земля. И в обслуживании, и в управлении, и в комфорте пассажиров.  

Екатерина Забенько:  
Наверное, в достаточном количестве, что тоже немаловажно, потому что я помню, что еще в моем детстве можно было часами стоять на остановке в ожидании нужного маршрута. Если это час пик, то вбивались в такие переполненные автобусы и троллейбусы.  

Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?-10

Олег Дзюбенко:  
Да, сегодняшнее количество подвижного состава ГП «Минсктранс» насчитывает 1348 автобусов, 93 электробуса, 743 троллейбуса, 220 из них с увеличенным автономным ходом. Данное количество подвижного состава позволяет качественно, регулярно, согласно расписанию перевозить пассажиров.  

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# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко # Екатерина Забенько # Фотофакт

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