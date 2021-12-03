Англичане тратят на проезд около 260 долларов в месяц. За счёт чего в Беларуси общественный транспорт обходится намного дешевле?

Новости Беларуси. Все мы рано или поздно ждем автобус, торопимся на троллейбус, догоняем трамвай, независимо от статуса, наличия автомобиля и расстояния до точки назначения. Поговорим о столичном транспорте, новинках техники, комфорте для пассажиров и удобстве оплаты. Мы пригласили в студию программы «Большой город» на СТВ генерального директора предприятия «Минсктранс» Олега Дзюбенко.

Екатерина Забенько, ведущая:

Интересные цифры о стоимости проезда в разных городах. Мы говорим о проездных билетах на месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом города без ограничений. После перевода в доллары выяснилось, что самая высокая стоимость проезда в Лондоне – почти 260 долларов, это больше 650 белорусских рублей. В Дублине – 213 долларов, в Нью-Йорке – 127. Наверное, минчане не совсем понимают, что они достаточно мало платят за свои проездные билеты в общественном транспорте. Я понимаю, все зависит от зарплат. Но тем не менее всегда считается коэффициент зарплаты и оплаты общественного транспорта, я знаю, что он совершенно невысокий у нас.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

В Минске и во всей Беларуси общественный транспорт – регулируемый тариф государством. Действительно, большую часть субсидирует государство в оплате за пользование общественным транспортом. Поэтому та стоимость, которую сегодня пассажир платит за билет, мизерная по сравнению со стоимостью в других странах. Екатерина Забенько:

Вас с «Минсктрансом» связывают долгие годы, у вас много титулов и профессиональных наград, даже «Ветеран труда» предприятия. Есть с чем сравнить, как было еще 10-20 лет назад и что сегодня, как изменилась работа предприятия?

Олег Дзюбенко:

Я в системе транспорта работаю с 1991 года, в этом году было 30 лет, как я работаю. Действительно, за 30 лет видно, как изменилась и производственная база в обслуживании подвижного состава, и сам подвижной состав. Насколько он изменился по сравнению с тем подвижным составом, который был в 90-е годы. Конечно, это небо и земля. И в обслуживании, и в управлении, и в комфорте пассажиров. Екатерина Забенько:

Наверное, в достаточном количестве, что тоже немаловажно, потому что я помню, что еще в моем детстве можно было часами стоять на остановке в ожидании нужного маршрута. Если это час пик, то вбивались в такие переполненные автобусы и троллейбусы.