Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника

Ольга Бурлакова, ведущая: Яна, почему так произошло, что наши предки решили гулять в какой-то праздник не один день, не два, а целую неделю? С чем это связано?

Яна Потапенко, ведущий научный сотрудник научно-экспедиционного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Масленіца святкуецца за восем тыдняў да Вялікадня. І вось якраз Масленічны тыдзень – гэта апошні тыдзень перад Вялікім пастом. І вось у гэты час, калі ўжо нельга было есці мяса, была такая падрыхтоўка да Вялікага посту, але можна было есці малочныя стравы, бліны. Ну і, канешне ж, трэба было вымыць хату, падрыхтавацца. І бліны можна было есці і з маслам, і якраз з тварагом. І бліны рыхтаваліся з рознай мукой. І колькі ў сям'і людзей, колькі чалавек, настолькі частак трэба было першы блін падзяліць. Не забывалі і пра памерлых продкаў.