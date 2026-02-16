Прямой эфир

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника

16 февраля 2026 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масленичная неделя стартовала! Мы пригласили в студию «Новое утро» на РТР-Беларусь эксперта, который знает о народных традициях абсолютно все. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Яна, почему так произошло, что наши предки решили гулять в какой-то праздник не один день, не два, а целую неделю? С чем это связано? 

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника-2

Яна Потапенко, ведущий научный сотрудник научно-экспедиционного отдела Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Масленіца святкуецца за восем тыдняў да Вялікадня. І вось якраз Масленічны тыдзень – гэта апошні тыдзень перад Вялікім пастом. І вось у гэты час, калі ўжо нельга было есці мяса, была такая падрыхтоўка да Вялікага посту, але можна было есці малочныя стравы, бліны. Ну і, канешне ж, трэба было вымыць хату, падрыхтавацца. І бліны можна было есці і з маслам, і якраз з тварагом. І бліны рыхтаваліся з рознай мукой. І колькі ў сям'і людзей, колькі чалавек, настолькі частак трэба было першы блін падзяліць. Не забывалі і пра памерлых продкаў.

Подробности в видео

# Культурные традиции # Традиции Беларуси # Масленица в Беларуси # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
В Белорусском государственном академическом музыкальном театре отметили китайский Новый год
16 февраля 2026 07:52

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре отметили китайский Новый год

В Витебске ко Дню памяти воинов‑интернационалистов открыли обновлённый бассейн
16 февраля 2026 07:48

В Витебске ко Дню памяти воинов‑интернационалистов открыли обновлённый бассейн

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители
16 февраля 2026 07:45

Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители