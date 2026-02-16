В Белорусском государственном академическом музыкальном театре отметили китайский Новый год

Проникнуться древней культурой Китая и получить незабываемые впечатления – именно это смогли сделать гости музыкального драматического театра Беларуси, где прошло празднование китайского Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители насладились самобытными композициями, непривычными для белорусского слушателя. Программа отличалась жанровым разнообразием: звучали как классические инструментальные мелодии, так и эстрадные песни. Особую ценность представили музыкальные произведения, воссозданные по материалам из архивов.

Тао Сян, председатель Ассоциации китайских соотечественников Беларуси: Эта музыка родная. Конечно, каждый китаец туда приедет, но, к сожалению, места мало, туда не влезут все. Если такое мероприятие, то китайцы точно туда едут.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Китайская культура, китайская музыка оригинальная, потому что мы люди с Востока. А Беларусь – это страна Европы. Зато в музыке есть много общего. Мы в музыке всегда можем найти счастье, спокойствие и, конечно, уверенность в будущем.

Китайский Новый год – один из самых ярких и продолжительных праздников восточного календаря. На этот раз торжества пройдут с 17 февраля и продлятся 15 дней. Символ 2026-го – Красная Огненная Лошадь, олицетворяющая энергию, стремительность и решительность.