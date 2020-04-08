«Люди раньше за нас сражались, теперь пришла и наша очередь». Как активисты БРСМ помогают ветеранам

Для этих гостей двери Ефросиньи Ивановны всегда открыты. Пока в стране коронавирус, 88-летняя пенсионерка старается не выходить из квартиры. Все необходимое доставляют волонтеры БРСМ.

Ефросинья Базылева, участник Великой Отечественной войны:

В теперешнее время это самое главное, когда принимают активно участие волонтеры и помогают и ветеранам Великой Отечественной войны, и участникам. Это очень приятно, это говорит о том, что наша молодежь активная, это наше будущее, и они помогают во всех делах.

Таких, как Ефросинья Ивановна, нуждающихся в помощи, тысячи. Пожилые люди оказались в зоне риска. Инфекция парализовала привычный ритм жизни пенсионеров, даже рядовой поход в магазин сейчас для них небезопасен. В этой вынужденной самоизоляции каждому готовы помочь активисты БРСМ: купить продукты, средства гигиены, лекарства и получить рецепты от врача.

Валерий Виолентий, волонтер БРСМ:

Мне предложили в колледже такую инициативу и я подумал, что было бы неплохо помочь людям. Бывают ситуации, говорят съездить на рынок, хотя магазин есть под домом. Мы не можем им отказать, потому что мы считаем это своим долгом.

Алексей Косырев, волонтер БРСМ:

Поначалу страшно, а потом привыкаешь, и даже это приносит душевную радость. Люди раньше за нас сражались, защищали нашу Родину, теперь пришла и наша очередь им за это отплатить и дать понять, что нам это небезразлично.

Обратиться за помощью пенсионеры могут через центры соцобслуживания и горячую линию БРСМ. Заявки принимают, обрабатывают, а затем немедленно приступают к действию. На встрече с пожилыми заказчиками безопасность превыше всего. На вызов волонтеры отправляются в полной «боевой» защите: в медицинских перчатках, маске и с флаконом антисептика.

Станислав Ермаков, волонтер БРСМ:

Я смотрю на своих бабушек и дедушек и понимаю, что помогать нужно не только своим, но и остальным. Мы приходим к ветеранам, и они хотят поговорить. Они одинокие, живут одни, некоторые показывают свои снимки, рассказывают всякие истории и плачут.