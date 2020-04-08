Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками

Валерия Борисевич, корреспондент:

Только в Минске зарегистрировано более 10 тысяч кошек и собак. Они дарят нам незабываемые моменты радости, тепла и уюта. Но чтобы продлить жизнь наших домашних любимцев, нужно правильно за ними ухаживать.

Мейн-кун, спаниель, шпиц. Эти пушистые создания, будь то огромный пёс или миниатюрный кот, требуют к себе внимания. Минимальный уход: стрижка шерсти и когтей, чистка глаз, ушей и купание.

Виктория Сузько, грумер:

Подстригаем котику когти. За когтями тоже нужно следить и подстригать раз в неделю. Есть такой прибор, как кошачий когтерез. Берем котику лапку и аккуратно подстригаем, не повреждая кровеносный сосуд. Обычными домашними ножницами этого делать нельзя.

Котику обязательно нужно протирать глаза либо обычной водичкой, либо средством для глаз. Котикам нужно протирать глазки каждый день.

После того, как вы помыли и высушили котика, его нужно вычесать. Котов обязательно нужно вычесывать часто. Если у вас длинношерстный кот, нужно вычесывать его каждый день.

Расчески, гребни, фурминаторы, колтунорезы для котиков мы выбираем исключительно от длины волос.

Важное правило в уходе за котами – своевременная чистка ушей. Специалисты рассказывают: пренебрежение этим пунктом может привести к различным ушным болячкам. Виктория Сузько:

Возьмем ватный диск, можно его смочить водой, а можно его смочить специальным средством. Протираем легонечко, ватными палочками нельзя это делать, так как можно повредить ушную раковину. Ушки нужно чистить раз в неделю.

Эксперты обнадеживают: облагородить самостоятельно можно даже огромную самоедскую лайку, главное – терпение. Виктория Сузько:

Придя домой, обязательно обработайте ей лапки. Если у вас короткошерстная собака, то ее нужно купать раз в месяц. Если у вас длинношерстная собака, то ее нужно купать чаще: раз в неделю, раз в две недели.

Сначала обрабатываем ушки. Обрабатываем ушки либо лосьоном, либо водичкой.

Нужно почистить ей глазки. Глазки мы чистим каждый день.

Зубки собаке нужно чистить тоже каждый день, у собаки должны быть белые зубы.

Период линьки – нелегкое испытание для всех хозяев, особенно когда дело касается собак средних или крупных пород с длинной шерстью. Но унывать не стоит, главное – правильно подобрать приборы для очистки. Виктория Сузько:

Например, чтобы расчесать колтун, нужно использовать колтунорез. Очень часто бывает за ушками и в подмышках.

Если у вас короткошерстная собачка, такая как джек-рассел, то можно использовать вот такую расческу.

За такими собачками длинношерстной породы, как например, шпиц, у них длинная шерсть и чтобы хорошо вычесывать его, нужно брать пуходерку с длинным ворсом.