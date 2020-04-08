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Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками

08 апреля 2020 08:01
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Валерия Борисевич, корреспондент:
Только в Минске зарегистрировано более 10 тысяч кошек и собак. Они дарят нам незабываемые моменты радости, тепла и уюта. Но чтобы продлить жизнь наших домашних любимцев, нужно правильно за ними ухаживать.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-1

Мейн-кун, спаниель, шпиц. Эти пушистые создания, будь то огромный пёс или миниатюрный кот, требуют к себе внимания. Минимальный уход: стрижка шерсти и когтей, чистка глаз, ушей и купание.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-4

Виктория Сузько, грумер:
Подстригаем котику когти. За когтями тоже нужно следить и подстригать раз в неделю. Есть такой прибор, как кошачий когтерез. Берем котику лапку и аккуратно подстригаем, не повреждая кровеносный сосуд. Обычными домашними ножницами этого делать нельзя.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-7

Котику обязательно нужно протирать глаза либо обычной водичкой, либо средством для глаз. Котикам нужно протирать глазки каждый день.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-10

После того, как вы помыли и высушили котика, его нужно вычесать. Котов обязательно нужно вычесывать часто. Если у вас длинношерстный кот, нужно вычесывать его каждый день.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-13

Расчески, гребни, фурминаторы, колтунорезы для котиков мы выбираем исключительно от длины волос.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-16

Важное правило в уходе за котами – своевременная чистка ушей. Специалисты рассказывают: пренебрежение этим пунктом может привести к различным ушным болячкам.

Виктория Сузько:
Возьмем ватный диск, можно его смочить водой, а можно его смочить специальным средством. Протираем легонечко, ватными палочками нельзя это делать, так как можно повредить ушную раковину. Ушки нужно чистить раз в неделю.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-19

Эксперты обнадеживают: облагородить самостоятельно можно даже огромную самоедскую лайку, главное – терпение.

Виктория Сузько:
Придя домой, обязательно обработайте ей лапки. Если у вас короткошерстная собака, то ее нужно купать раз в месяц. Если у вас длинношерстная собака, то ее нужно купать чаще: раз в неделю, раз в две недели.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-22

Сначала обрабатываем ушки. Обрабатываем ушки либо лосьоном, либо водичкой.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-25

Нужно почистить ей глазки. Глазки мы чистим каждый день.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-28

Зубки собаке нужно чистить тоже каждый день, у собаки должны быть белые зубы.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-31

Период линьки – нелегкое испытание для всех хозяев, особенно когда дело касается собак средних или крупных пород с длинной шерстью. Но унывать не стоит, главное – правильно подобрать приборы для очистки.

Виктория Сузько:
Например, чтобы расчесать колтун, нужно использовать колтунорез. Очень часто бывает за ушками и в подмышках.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-34

Если у вас короткошерстная собачка, такая как джек-рассел, то можно использовать вот такую расческу.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-37

За такими собачками длинношерстной породы, как например, шпиц, у них длинная шерсть и чтобы хорошо вычесывать его, нужно брать пуходерку с длинным ворсом.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-40

Уход за домашними любимцами не так сложен, как это может показаться на первый взгляд. Внимательность, терпение и любовь к питомцу – ваши главные помощники в этом деле.

Когти нужно подстригать раз в неделю. Как правильно ухаживать за котами и собаками-43

# Домашние животные # общество # Валерия Борисевич # Виктория Сузько # Фотофакт # Полезные советы

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