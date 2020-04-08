Куда уходят взносы в садоводческих товариществах и какие изменения появятся в их деятельности

Весна в самом разгаре. Начинается горячая пора для огромной армии владельцев заветных соток. И если сезон посадок только стартует, то юридические вопросы приходится решать круглый год. Не обходится без конфликтов. Часто у членов садоводческих товариществ возникает вопрос: куда уходят деньги?

Александр Костюкевич, юрист:

Какие у нас бывают взносы? Есть паевые при создании товариществ, есть дополнительные взносы, это когда образуются убытки, но, в основном, это членские и целевые. Членские взносы устанавливаются для каких-то текущих расходов: для оплаты председателей, членов правления, каких-то штатных работников, а уже целевые взносы устанавливаются на каждый год на определенные мероприятия.

Однако если в жизни товарищества настанет критический момент, например, будет стоять вопрос об отключении электроэнергии всему объединению, то членские взносы могут быть пущены на уплату долга. Это не противоречит закону. При этом любой несогласный участник в праве предъявить иск в суд с обжалованием протоколов общего собрания или собрания уполномоченных. Срок исковой давности по таким делам – три года. Александр Костюкевич:

Есть у нас положение, утвержденное Указом Президента №50 от 28 января 2008 года, которое определяет деятельность. Все наши уставы товариществ должны соответствовать этому положению.

Казалось бы, все просто, соблюдай устав товарищества с правилами внутреннего распорядка и хозяйничай на своей территории, но не тут-то было. Жизнь подбрасывает такие ситуации, которые не укладываются в рамки устава. Вот и летят жалобы во все инстанции с просьбой установить справедливость. Александр Костюкевич:

Очень неактивно люди участвуют в этих собраниях. Если у нас первое заседание, практически ни у кого кворума не имеется, потому что это нужно не менее 50% от общего состава товарищества. Если проводится повторно, то 25%.

И пока одни активно участвуют в жизни товарищества, другие не ходят на собрания и не платят взносы. Заставить их это делать – невозможно. Дыры в бюджете приходится компенсировать другим дачникам. Александр Костюкевич:

Если у нас какой-то член товарищества должен членские взносы, мы должны идти в нотариальную контору получать исполнительную надпись.