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Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности

15 октября 2023 08:21
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 15 октября отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности. Поздравления сотрудникам отрасли направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности-1

Глава государства выразил уверенность, что высокий научный потенциал, преданность избранному делу и ответственный подход к работе и далее будут способствовать успешной реализации стоящих перед отраслью задач, главная из которых – сохранение жизни и здоровья людей. 

# Праздничные даты # общество

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