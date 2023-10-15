Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 15 октября отмечают работники фармацевтической и микробиологической промышленности. Поздравления сотрудникам отрасли направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства выразил уверенность, что высокий научный потенциал, преданность избранному делу и ответственный подход к работе и далее будут способствовать успешной реализации стоящих перед отраслью задач, главная из которых – сохранение жизни и здоровья людей.