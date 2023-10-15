Алексей Сокол: «Геополитическая ситуация вокруг нашей страны очень серьезная, воздух очень накалился»

Новости Беларуси. Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании. В феврале 2024-го в стране впервые пройдет Единый день голосования. Вопросы подготовки к важному событию и формирования предвыборной партийной платформы рассмотрели 14 октября на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались делегаты со всей страны. Это представители органов госуправления, депутаты Палаты представителей и местных советов. В последнее время политическое объединение активно модернизирует свою внутрипартийную жизнь: активнее работает на уровне «первичек», проводятся встречи с молодежью. Именно на молодых и активных компартия делает ставку. Ведь в будущем им предстоит защищать интересы и конституционный строй страны. Этого курса политическое объединение намерено придерживаться и в дальнейшем. Что касается претендентов в кандидаты, выдвинуть намерены самых авторитетных и патриотически настроенных.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Геополитическая ситуация вокруг нашей страны очень серьезная, воздух очень накалился. И мы, проводя электоральную кампанию, должны иметь в виду и противостоять тем негативным процессам, которые пытается коллективный Запад нам навязать. И мы должны, во-первых, обеспечить проведение нормальной, спокойной, хорошей, кампании. Во-вторых, мы обязаны выдвинуть тех претендентов в кандидаты, которые действительно достойны, пользуются авторитетом у населения, жителей, в трудовом коллективе, которые живут именно чаяниями своей страны, которые патриоты.