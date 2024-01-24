Азарёнок: «Будет либо наше уничтожение, либо яростная борьба, в которой мы обязательно победим»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок рассуждает о том, почему выставка телеграфного агентства БелТА «Параллельные миры» вызвала такой резонанс. Рубрика «Тайные пружины политики».
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок рассуждает о том, почему выставка телеграфного агентства БелТА «Параллельные миры» вызвала такой резонанс. Рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
А и начнем с глума. С лихого, задорного, веселого, злого глума. Говорят, любое искусство стремится быть похожим на музыку. Ну, так спойте же нам, о чем вы воете, о чем вы плачете, о чем вы стонете.
Ніякай зорачкi вы не дачакаецеся. Небо хмуро. И звездный свет проходит мимо вас. Вы, жабы, на него прыгаете, а лунные зайчики убегают. И смак памядораў са смятанай вы нiколi не ўзгадаеце. А помидоры мясистые, сочные, красные, красивые, когда разрезаешь, запах бьет аж в нос, и сметана – брест-литовская – на 25 %, и все это размешать да с лучком – и все мимо вас. И сыр, и сырки, и колбасы. Брестские, гродненские, и глубокскую, и рогачевскую – все это в прошлом, навсегда. Жрать польский багет и плакать, и только вспоминать.
Пройдусь я по Кедышко и подумаю, что вы здесь никогда больше не появитесь. Никогда, вы замерзли окончательно, у вас сосули в мозг – и он больше не работает. И по Гикало пройдусь, возле библиотеки, прямо до ЦУМа, хоть ночью, и никто не гукает, стона стерилизованных волчиц не слышно, они же стерилизованы. А на Макаенка снимают хороший фильм. Про вас, про никчемность вашу. Пройду, и не увижу вас никогда. Никогда. И ни одна самая роскошная литовская подворотня не похожа на такую родную белорусскую улицу Ваупшасова. Не хотят вас эти герои видеть, вы – та самая грязь, которую хмурым утром убирает дворник. Войте.
Григорий Азаренок:
И как в средневековой Европке в отсутствие канализации все экскременты выбрасывали на улицу, по которой стекала сточная канава, так и вас мы выбросили в прекрасную европейскую демократию. Чего же вы ноете то? И по Алибегова нечего вам больше бегать. Путь закрыт. Вы мертвые. И никто слезам не верит. И на Партизанском проспекте вам не будет больше никакого шампанского. Мы выпьем водки за ваш упокой. Чекаясь! И не шептайте про Машерова. Его проспекта вам тоже не видать. Вам осталось одно – гнить.
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Придите на выставку «Параллельные миры» от БелТА. Посмотрите. Там эти два пути очень четко обозначены:
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.