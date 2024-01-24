Азарёнок: «Будет либо наше уничтожение, либо яростная борьба, в которой мы обязательно победим»

Григорий Азаренок, СТВ:

А и начнем с глума. С лихого, задорного, веселого, злого глума. Говорят, любое искусство стремится быть похожим на музыку. Ну, так спойте же нам, о чем вы воете, о чем вы плачете, о чем вы стонете.

Ніякай зорачкi вы не дачакаецеся. Небо хмуро. И звездный свет проходит мимо вас. Вы, жабы, на него прыгаете, а лунные зайчики убегают. И смак памядораў са смятанай вы нiколi не ўзгадаеце. А помидоры мясистые, сочные, красные, красивые, когда разрезаешь, запах бьет аж в нос, и сметана – брест-литовская – на 25 %, и все это размешать да с лучком – и все мимо вас. И сыр, и сырки, и колбасы. Брестские, гродненские, и глубокскую, и рогачевскую – все это в прошлом, навсегда. Жрать польский багет и плакать, и только вспоминать.

Пройдусь я по Кедышко и подумаю, что вы здесь никогда больше не появитесь. Никогда, вы замерзли окончательно, у вас сосули в мозг – и он больше не работает. И по Гикало пройдусь, возле библиотеки, прямо до ЦУМа, хоть ночью, и никто не гукает, стона стерилизованных волчиц не слышно, они же стерилизованы. А на Макаенка снимают хороший фильм. Про вас, про никчемность вашу. Пройду, и не увижу вас никогда. Никогда. И ни одна самая роскошная литовская подворотня не похожа на такую родную белорусскую улицу Ваупшасова. Не хотят вас эти герои видеть, вы – та самая грязь, которую хмурым утром убирает дворник. Войте.