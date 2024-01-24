Белорусский тест на гепатит Е представили на конференции «Первый шаг в науку». В чём преимущества?

«Первый шаг в науку». Более 200 старшеклассников со всех регионов страны собрал научный форум в Академии наук. Они представили лучшие проекты и разработки в самых разных направлениях науки: от физики и экологии до истории и архитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые конференция обрела такой масштаб. Какие идеи предлагают юные ученые – узнала Алина Мычко.

С таких конференций начинался путь и Илоны Задоры. Ее первые научные шаги привели в сферу медицины. Сегодня Илона с гордостью представляет тест-системы, которые могут быстро и точно определять вирус гепатита Е. Это первый образец, созданный в Беларуси. Буквально недавно он успешно прошел клинические испытания. Впереди промышленное производство. И перед зарубежными аналогами целый ряд преимуществ.

Илона Задора, научный сотрудник Национальной Академии наук Беларуси:

В отличие от зарубежных аналогов, наша национальная система обладает экономическим преимуществом: она может быть успешно использована как в нашей стране, так и на экспорт.

Сегодня школьники выступали с проектами и докладами в 10 секциях. Лучшие работы определили эксперты, отметив их заслуженными наградами. Кроме того, участники форума познакомились с новейшими разработками молодых ученых Академии наук и посетили институты. Более 200 старшеклассников со всей Беларуси собрал форум в Академии наук