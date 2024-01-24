Новые судьи Евразийского экономического союза принесли присягу

Судьям вручили удостоверения и мантии. В обновленном составе десять служителей Фемиды из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Представители от нашей страны – Андрей Забара и Дмитрий Александров. Судьям предстоит совершенствовать нормативно-правовую базу ЕАЭС и укреплять правопорядок на евразийском пространстве.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Каждое государство направило самых достойных специалистов в области не только соответствующих международно-правовых аспектов, связанных с евразийской интеграцией, но и абсолютно опытных, подготовленных людей, которые достигли высот в своей национальной судебной системе. Для нас очень важно функционирование этого органа для того, чтобы мы в полной мере продолжали совершенствовать нормативно-правовую базу, соответствующее евразийское право, которое мы сформировали и донастраиваем с точки зрения адаптации к текущим событиям, связанным с развитием интеграции в наших странах.