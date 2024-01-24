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Новые судьи Евразийского экономического союза принесли присягу

24 января 2024 16:54
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Судейский корпус Суда Евразийского экономического союза нового созыва принял присягу. Торжественная церемония прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые судьи Евразийского экономического союза принесли присягу-1

Судьям вручили удостоверения и мантии. В обновленном составе десять служителей Фемиды из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Представители от нашей страны – Андрей Забара и Дмитрий Александров. Судьям предстоит совершенствовать нормативно-правовую базу ЕАЭС и укреплять правопорядок на евразийском пространстве.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Каждое государство направило самых достойных специалистов в области не только соответствующих международно-правовых аспектов, связанных с евразийской интеграцией, но и абсолютно опытных, подготовленных людей, которые достигли высот в своей национальной судебной системе. Для нас очень важно функционирование этого органа для того, чтобы мы в полной мере продолжали совершенствовать нормативно-правовую базу, соответствующее евразийское право, которое мы сформировали и донастраиваем с точки зрения адаптации к текущим событиям, связанным с развитием интеграции в наших странах.

Новые судьи Евразийского экономического союза принесли присягу-4

Срок полномочий новых судей – 9 лет. В этом году будет отмечен первый серьезный юбилей – 10-летие со дня подписания договора об образовании Евразийского экономического союза, одним из элементов которого стал Суд ЕАЭС.

# ЕАЭС # общество # Игорь Петришенко # Андрей Забара # Дмитрий Александров

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