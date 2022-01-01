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Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне»

01 января 2022 12:02
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Новости Беларуси. Новогодняя ночь в стране прошла без чрезвычайных ситуаций. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию озвучили в МВД и МЧС. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.  

Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне»-1

Концерт на Немиге не утихал до 04:00. Поздравляли город с праздником белорусские артисты. С творчеством заодно шагнула столица в новый год.  

Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне»-4

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:  
Все сложилось, сложились все звезды. И даже этот дождь, эта погода – это какое-то настроение души, как будто мы cмываем с себя все проблемы, все невзгоды, все, что наболело в прошлом году. От этого хочется избавиться, и так оно и случилось. У меня это произошло прямо на сцене. Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне. Каждый прожитый день – это уже большая победа в нашем сложном и глобальном мире. Ко всему относиться с юмором и главное – верить в себя и своих близких.  

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом: «В каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине». Читайте здесь.  

# Новый год # общество # Ирина Дорофеева # Полина Королева # Фотофакт

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