Ирина Дорофеева: «Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне»

Новости Беларуси. Новогодняя ночь в стране прошла без чрезвычайных ситуаций. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту информацию озвучили в МВД и МЧС. Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Все сложилось, сложились все звезды. И даже этот дождь, эта погода – это какое-то настроение души, как будто мы cмываем с себя все проблемы, все невзгоды, все, что наболело в прошлом году. От этого хочется избавиться, и так оно и случилось. У меня это произошло прямо на сцене. Я желаю лишь одного – нам мира, благоразумия, уверенности и стабильности в завтрашнем дне. Каждый прожитый день – это уже большая победа в нашем сложном и глобальном мире. Ко всему относиться с юмором и главное – верить в себя и своих близких.