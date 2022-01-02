Как делают матрёшки и кто сейчас покупает эти куклы? История популярного сувенира

Новости Беларуси. Бабушка, рашн доллс или просто матрешка. Знаменитую куклу из России в советское время производили в Бресте на фабрике сувениров. Больше 2 000 работников трудились над созданием памятных подарков, а разлетались такие дары буквально по всему миру. Появился даже уникальный стиль брестской матрешки. Но с развалом СССР сувенирный гигант в Бресте практически потерял вдохновение. Тяжелые времена, не до матрешек было, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но недавно на фабрике снова взялись за кисти и краски. И уже более 300 000 деревянных кукол вновь разлетелись по всему миру. А все благодаря большой любви к своим корням и малой Родине. Подробности этой истории собрала наша Кристина Протосавицкая.

Владимир Востриков, директор предприятия по выпуску матрешек:

Началось все с самого детства. Моя мама работала на Брестской фабрике сувениров. Около 25 лет она расписывала матрешки. В 90-е годы на фабрике были не самые лучшие времена. Работники уходили, увольнялись, многие мастера делали матрешки по домам. И отвозили, стоя в очередях в Польшу, отдавая за мизерные копейки. И я в том числе с детства маме помогал после лакировки собирать эти матрешки. Появился бизнес свой в другой сфере. Но все время думал об этих матрешках, что можно ведь что-то сделать. Однажды я просто собрал по всему миру контакты магазинчиков онлайн, оффлайн и отправил коммерческое предложение. В 2014 году я начал дело с матрешками. Брестская фабрика сувениров была известна и в самом Союзе, и далеко за переделами. Продукция фабрики уходила даже в условиях железного занавеса по всему миру. В самый рассвет на фабрике перед развалом работало около 2 000 человек.

Александр Зданевич, наладчик деревообрабатывающих станков предприятия по выпуску матрешек:

Начинаем с донышка. Первым идет донышко. Потом его немного подсушиваем, чтобы оно при собирании не село и не раскрывалась матрешка. У нас находится шлифовка, люди шлифуют ее и отдают на покраску.

Светлана Братчук, мастер росписи предприятия по выпуску матрешек:

Художники у нас все позитивные люди, потому что если с плохим настроением рисовать, то оно передается. И матрешка будет грустная. Абсолютно одинаковых, конечно, невозможно создать. Это ручная работа. Разнообразные и классические, мультфильмы, сказки, новогодние, Санта, Дед Мороз, Снегурочка, снеговики. Есть чем порадовать.

Владимир Востриков:

Первая брестская матрешка появилась в 1953 году. На Брестской фабрике сувениров. Она получила свою особенную форму. Свой стиль росписи. Можно говорить о таком явлении, как Брестская матрешка. Нет царского кокошника. Просто крестьянский платок. На рукавах мы видим белорусский орнамент. Россия нам не особый конкурент, потому что мы продаем на мировом рынке. Там места хватит всем. Наша матрешка брестская есть уже практически во всех странах мира. Выставляем мы их на различных маркет-плейсах, отправляем с нашего склада, используем центры в разных странах мира. Заказ поступает на маркет-плейс, автоматически падает на этот центр, уже без нашего участия напрямую отправляется покупателю. 90 % – это США, Великобритания, Германия, Польша, Канада.

Владимир Востриков:

Уже здесь никогда не появится матрешка с 80-летней историей. Пришла идея: почему бы не открыть здесь магазин с исторической экспозицией. Хотим сохранить наследие, которое здесь создавалось. Возможно, со временем мы и другие восстановим ремесла, которые делались на этой фабрике.

Елена Вострикова, консультант:

Мы должны быть где-то на Советской или возле ЦУМа, но у нас тут своя история, так как здесь была своя фабрика. Мы чтим это. Приходят даже некоторые сотрудники, которые здесь работали, им это нравится. Сегодня тоже была женщина, говорит: «Вы такие молодцы, я здесь работала, смотрела фотографии, вспоминала своих коллег». Хотим в будущем создать туристическую точку, чтобы сюда приезжали туристы не только купить матрешку, а чтобы знали это место, что была брестская матрешка, она здесь производилась. Матрешка не только русская, но и брестская.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская матрешка по имени Маша путешествует по всему миру. Застать ее в магазине очень непросто, сейчас она отправилась на очередной горнолыжный курорт. Норвегия, Чехия, Майорка и еще десятки стран. Она путешествует по миру и рассказывает всем о брестском мастерстве.