Новая Конституция, экономическое чудо, санкции. Известные политики обсудят события 2021 года в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Простившись с минувшим, подобьем итоги: какими были 2020 – 2021 годы? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Вспомним все или хотя бы самое примечательное, что точно сможет пополнить энциклопедии нашей истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В гости к Алене Сыровой и Кириллу Казакову в первый в 2022 году выпуск ток-шоу «По существу» придут известные политики и топ-менеджеры. С них и спрос об уже прошлом и о том, как оно повлияет на предстоящее. Не пропустите единственное в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.