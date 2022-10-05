Более 83 тысяч человек привились против гриппа в Минске

Новости Беларуси. В Минске ведется массовая вакцинация против гриппа. С конца сентября привились уже более 83 000 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выбор российский или французский препарат. Первостепенно о прививании стоит задуматься пожилым людям, а еще имеющим хронические заболевания, беременным женщинам, медикам и педагогам. Сама процедура занимает всего несколько минут. К слову, специалисты разрешают прививаться в один день не только от гриппа, но и от коронавируса.

Олег Огренич, заместитель главного врача 40-й городской поликлиники:

Важно прививаться в период октябрь-ноябрь, чтобы к зиме сформировался устойчивый иммунитет против гриппа. На сегодня мы проводим вакцинацию не только на базе поликлиники, а также мы выезжаем в трудовые коллективы предприятий, организаций, где у нас имеются договоренности. Мы прививаем также пожилых пациентов на дому. Уже привито более 1 800 пациентов.