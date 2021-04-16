«Люди хотят знать правду и готовы платить за это». Кого и как проверяют на детекторе лжи в могилёвском «кабинете правды»?

Новости Беларуси. Кадровые проверки, игровая и наркотическая зависимости и даже супружеская неверность. Развеять или подтвердить сомнения в вопросах личного характера в Могилеве можно с помощью детектора лжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работает «кабинет правды», куда люди обращаются с самыми щекотливыми вопросами. Кто и как построил бизнес на честном слове, знает Юлия Мычка.

Молодую пару в «кабинет правды» привел один очень личный вопрос. Максим сомневается в верности своей девушки. Мысли об этом лишили его сна и не дают развиваться отношениям дальше.

Мы с Лизой в отношениях около пяти лет, и меня постоянно не покидало ощущение, что есть в нашей семье кто-то третий, а когда ты хочешь вступать в брак, хотелось бы честности. С подобными вопросами к могилевскому полиграфологу Максиму Арцыкову обращается третья часть его клиентов. Приходят сюда и те, кто хочет развеять или подтвердить свои сомнения по поводу игровой и наркотической зависимости близких людей. Знать о человеке больше, чем сказано в резюме, желают и работодатели.

Максим Арцыков, индивидуальный предприниматель:

Люди хотят знать правду и готовы платить за это. Что касается бизнес-клиентов, то их больше всего интересуют вопросы о благовидном или неблаговидном прошлом лиц, которых принимают на работу, – так называемые скрининговые проверки. Всегда интересно нанимателю, почему человек ушел с прошлой работы. Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор Бизнес на честном слове Максим Валерьевич решил закрутить не просто так. Подполковник на пенсии искал дело, которое будет прежде всего интересным. Детектор лжи в последнее время часто мелькает в разных ток-шоу. Как выяснилось, в России и Казахстане такая услуга востребована.

В Могилеве «ниша правды» оказалась абсолютно свободной. Обучение могилевский полиграфолог прошел в Москве. Этот умный прибор доказывает, что даже если человек готов слукавить, тело врать не умеет. Шесть датчиков: дыхание, давление, кожно-гальваническая реакция и даже расширение и сужение сосудов отражают честный ответ.

Максим Арцыков:

Вот так выглядит абсолютная ложь. Для этой могилевской пары тест на полиграфе оказался очень полезным.

Максим Арцыков:

Никаких ярко выраженных реакций не получено, это значит, что Лиза говорит вам правду.