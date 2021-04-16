«Вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования». Анатолий Исаченко рассказал, о чём беседовал со школьниками в Борисове

Новости Беларуси. Заместитель председателя Совета Республики посетил борисовскую школу № 18, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко уже встречался с учащимися – они приезжали на экскурсию в Совет Республики. Ответный визит состоялся в рамках проекта «Школа активного гражданина». Ребята смогли задать интересующие их вопросы. Поднимались общественно-политические темы, вопросы образования в Беларуси и за рубежом. Успели обсудить даже прививочную кампанию.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики:

Все вопросы по-своему интересны, и когда ребята задают, они вроде бы задают с некой непосредственностью, но на самом деле под этим кроется что-то такое личностное. Например, вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования, и можно ли по этим тестам дальше куда-то поступать. Вопрос о том, как определиться в жизни. Вопрос хобби: чем вы увлекаетесь, чем они увлекаются.