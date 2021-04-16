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«Вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования». Анатолий Исаченко рассказал, о чём беседовал со школьниками в Борисове

16 апреля 2021 15:51
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Новости Беларуси. Заместитель председателя Совета Республики посетил борисовскую школу № 18, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования». Анатолий Исаченко рассказал, о чём беседовал со школьниками в Борисове-1

Анатолий Исаченко уже встречался с учащимися – они приезжали на экскурсию в Совет Республики. Ответный визит состоялся в рамках проекта «Школа активного гражданина». Ребята смогли задать интересующие их вопросы. Поднимались общественно-политические темы, вопросы образования в Беларуси и за рубежом. Успели обсудить даже прививочную кампанию.

«Вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования». Анатолий Исаченко рассказал, о чём беседовал со школьниками в Борисове-4

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики:
Все вопросы по-своему интересны, и когда ребята задают, они вроде бы задают с некой непосредственностью, но на самом деле под этим кроется что-то такое личностное. Например, вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования, и можно ли по этим тестам дальше куда-то поступать. Вопрос о том, как определиться в жизни. Вопрос хобби: чем вы увлекаетесь, чем они увлекаются.

«Вопрос вакцинации, вопрос сдачи тестирования». Анатолий Исаченко рассказал, о чём беседовал со школьниками в Борисове-7

Занятия в «Школе активного гражданина» проходят в рамках классных информационных часов раз в месяц. В них принимают участие ученики 5-11 классов. Вопросы обсуждают разные: новости области, достижения белорусской науки и культуры. Ученики могут предлагать и свои темы для дискуссии. Подростков часто приглашают на экскурсии в музеи и на предприятии. Правда, в последнее время они в основном виртуальные.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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