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Купить мясо, рыбу и удобрения. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

16 апреля 2021 15:41
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Новости Беларуси. Свежая продукция и приемлемые цены. В Минской области открыли сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Купить мясо, рыбу и удобрения. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-1

Традиционно они работают в выходные. Гости и жители райцентров здесь могут приобрести сельскохозяйственные и продовольственные товары, в том числе мясо, рыбу, кулинарные и кондитерские изделия. Также пользуются спросом удобрения, семена и посадочный материал, а еще сельскохозяйственный инвентарь. Все, что нужно к сезону.

Купить мясо, рыбу и удобрения. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-4

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
На ярмарках в широком ассортименте поставлен товар. В том числе по акциям и по скидкам, по ценам более сниженным и привлекательным для покупателей. В текущие выходные пройдут крупные ярмарки в Молодечно и в Слуцке. 24 апреля пройдет крупная ярмарка в Борисове, а 25 апреля – в Несвиже.

Купить мясо, рыбу и удобрения. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-7

Также для покупателей организуют культурную программу. Завершатся ярмарки 2 мая.

# Сельское хозяйство # общество # Елена Чеботарь # Фотофакт

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