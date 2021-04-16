Купить мясо, рыбу и удобрения. Где в Минской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

Новости Беларуси. Свежая продукция и приемлемые цены. В Минской области открыли сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно они работают в выходные. Гости и жители райцентров здесь могут приобрести сельскохозяйственные и продовольственные товары, в том числе мясо, рыбу, кулинарные и кондитерские изделия. Также пользуются спросом удобрения, семена и посадочный материал, а еще сельскохозяйственный инвентарь. Все, что нужно к сезону.

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

На ярмарках в широком ассортименте поставлен товар. В том числе по акциям и по скидкам, по ценам более сниженным и привлекательным для покупателей. В текущие выходные пройдут крупные ярмарки в Молодечно и в Слуцке. 24 апреля пройдет крупная ярмарка в Борисове, а 25 апреля – в Несвиже.