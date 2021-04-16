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Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?

16 апреля 2021 15:07
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Новости Беларуси. Месяц благоустройства уже затронул все уголки Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В эти дни кипит работа даже в небольших населенных пунктах, на территориях школ, предприятий и организаций. Многие хорошие дела – результат инициативы сотен коллективов. Они высаживают деревья, убирают мусор. Традиционный пик весенней активности – республиканский субботник.

Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?-1

Как проведут субботник жители Марьиной Горки, выяснял Вадим Смоляк.

В Марьиной Горке десятки предприятий и организаций. Ежегодно они с нетерпением ждут республиканский субботник, чтобы сделать из города «конфетку». За каждым коллективом закреплены участки, на которых всего за несколько часов исчезает любой мусор, белеют бордюры, а столбы и скамейки начинают играть новыми красками, в основном масляными и акриловыми.

Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?-4

Всегда активно к субботнику готовятся во второй средней школе. Порядок на территории наводят ученики. И это не желание директора, а позиция самих ребят.

Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?-7

Мария Лиморова, ученица средней школы № 2:
Я считаю, что это полезно – устраивать такие субботники, так как нас учат уважать чужой труд, не мусорить и следить за экологией нашей планеты.

Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?-10

Листья – на перегной, цветы – в клумбы, а побелку – на деревья. Силами девятиклассников школа меняется на глазах.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Субботники в Беларуси # общество # Мария Лиморова # Вадим Смоляк # Фотофакт

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