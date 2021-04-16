Построят круговую дорогу и футбольное поле. Как изменится Марьина Горка в 2021-м?

Новости Беларуси. Месяц благоустройства уже затронул все уголки Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В эти дни кипит работа даже в небольших населенных пунктах, на территориях школ, предприятий и организаций. Многие хорошие дела – результат инициативы сотен коллективов. Они высаживают деревья, убирают мусор. Традиционный пик весенней активности – республиканский субботник.

Как проведут субботник жители Марьиной Горки, выяснял Вадим Смоляк. В Марьиной Горке десятки предприятий и организаций. Ежегодно они с нетерпением ждут республиканский субботник, чтобы сделать из города «конфетку». За каждым коллективом закреплены участки, на которых всего за несколько часов исчезает любой мусор, белеют бордюры, а столбы и скамейки начинают играть новыми красками, в основном масляными и акриловыми.

Всегда активно к субботнику готовятся во второй средней школе. Порядок на территории наводят ученики. И это не желание директора, а позиция самих ребят.

Мария Лиморова, ученица средней школы № 2:

Я считаю, что это полезно – устраивать такие субботники, так как нас учат уважать чужой труд, не мусорить и следить за экологией нашей планеты.