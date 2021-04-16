Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор

Кто и как построил бизнес на честном слове, знает Юлия Мычка.

Новости Беларуси. Кадровые проверки, игровая и наркотическая зависимости и даже супружеская неверность. Развеять или подтвердить сомнения в вопросах личного характера в Могилеве можно с помощью детектора лжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работает «кабинет правды», куда люди обращаются с самыми щекотливыми вопросами.

Обмануть полиграф практически невозможно, хотя есть люди, не восприимчивые к детектору лжи – и таких всего один на тысячу.

Максим Арцыков, индивидуальный предприниматель:

Особенно лица кавказской национальности при проверках на измену хотят знать, как это было.

Юлия Мычка, корреспондент:

До меня на этом «стуле правды» посидели около 70 человек, но, пожалуй, с таким вопросом не обращался никто.

Максим Арцыков:

Юлия, могу ли я утверждать, что вы любите свою профессию?