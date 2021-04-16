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Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор

16 апреля 2021 16:13
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Новости Беларуси. Кадровые проверки, игровая и наркотическая зависимости и даже супружеская неверность. Развеять или подтвердить сомнения в вопросах личного характера в Могилеве можно с помощью детектора лжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работает «кабинет правды», куда люди обращаются с самыми щекотливыми вопросами.

Кто и как построил бизнес на честном слове, знает Юлия Мычка.

Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор-1

Обмануть полиграф практически невозможно, хотя есть люди, не восприимчивые к детектору лжи – и таких всего один на тысячу.

«Люди хотят знать правду и готовы платить за это». Кого и как проверяют на детекторе лжи в могилёвском «кабинете правды»?

Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор-4

Максим Арцыков, индивидуальный предприниматель:
Особенно лица кавказской национальности при проверках на измену хотят знать, как это было.

Юлия Мычка, корреспондент:
До меня на этом «стуле правды» посидели около 70 человек, но, пожалуй, с таким вопросом не обращался никто.

Максим Арцыков:
Юлия, могу ли я утверждать, что вы любите свою профессию?

Корреспондентку СТВ спросили на детекторе лжи, любит ли она свою работу. И вот что показал прибор-7

Юлия Мычка:
Да.

Максим Арцыков:
И это чистая правда.

# Психология # общество # Юлия Мычка # Максим Арцыков # Фотофакт

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