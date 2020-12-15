«Люди должны не просто идти с вопросами, а нести предложения». Юлия Артюх на своём примере объяснила, что это значит

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Юлия Артюх на своем примере объяснила, что значит идти к власти не просто с вопросами, а еще нести предложения. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы недавно попробовали себя в роли телеведущей, у вас своя рубрика в пятничном выпуске информационного канала на СТВ. После премьеры – очередная волна буллинга. Ваша личность кому-то не дает покоя. Юлия Артюх, общественный деятель:

Да, так случилось, что я свою гражданскую позицию стала выражать чаще, также и в рубрике «Негладко». Опять пошла вторая волна хейта, угроз, оскорблений. Я стараюсь не обращать на это внимания.

Вадим Щеглов:

Вы не отвечаете? Блокируете? Юлия Артюх:

На угрозы и хейт я не отвечаю. Если я вижу, что человек настроен на конструктивный диалог, то вступаю с ним в беседу, пытаюсь пообщаться. Почему нет? Если человек адекватный, меня не оскорбляет, я его не оскорбляю, пожалуйста, мы побеседуем. Если человек просто присылает угрозы, оскорбления, о чем с ним можно беседовать?

Вадим Щеглов:

Те люди, которые считают себя не до конца услышанными со стороны власти. Что вы предлагаете той части общества, чтобы в Беларуси произошла консолидация нас как нации, чтобы мы дальше развивали нашу молодую страну, жили, как и прежде? Или уже как прежде не будет? Юлия Артюх:

Как прежде, наверное, уже не будет, потому что прошлое всегда остается каким-то отпечатком. Но мне кажется, люди должны не просто идти с вопросами к исполнительной власти, они должны под своими вопросами нести еще и предложения. Тогда гораздо легче строить диалог. Объясню на своем примере: когда я пыталась решить вопрос по организации питания детей, больных фенилкетонурией, я пришла к властям не с угрозами, претензиями, не с жалобами.

Вадим Щеглов:

И не с чувством обиды, что мне тут все должны. Юлия Артюх:

Безусловно, не обвиняя посторонних людей в том, что у меня родился такой ребенок. Я прошла с предложениями, я обозначила, какие есть пробелы. Я пришла с предложениями, как можно закрыть эти пробелы, как их можно решить, чтобы было удобно нам и чтобы это было в принципе возможно по нашему законодательству. Вадим Щеглов:

Судя по вашей истории, все возможно. Закрытых дверей нет. А кто стучится, тому открывают.

Юлия Артюх:

Другое дело, когда человек приходит просто пожаловаться, вызвать негатив. И когда он приходит с конструктивными предложениями – так гораздо легче принимаются решения. Сейчас я была на диалоговой площадке, которая организована Министерством труда и соцзащиты. Обсуждались вопросы, которые касаются семей и детей. Вадим Щеглов:

А люди идут на эти диалоговые площадки? Юлия Артюх:

Да, было очень много.

Вадим Щеглов:

Есть здравые предложения? Юлия Артюх:

Есть здравые предложения. Есть предложения, которые касаются лично тебя, то есть человек озвучивает свою проблему, это индивидуальный случай. В целом внедрить в законодательство лично твою ситуацию невозможно. Законодательство предусматривает обеспечение большинства трудоспособных граждан страны. Вадим Щеглов:

Что из таких здравых предложений вы для себя отметили? С чем идут люди? Юлия Артюх:

Если мы говорим о сегодняшней диалоговой площадке с семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью, озвучивался вопрос безбарьерной среды. В этом вопросе наше государство уже во многом преуспело. Переоборудуются дома старого жилищного фонда для удобства людей с ограниченными возможностями, строятся новые. Сегодня было озвучено, что в проектно-сметную документацию изначально закладываются эти моменты.