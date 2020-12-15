«Люди должны не просто идти с вопросами, а нести предложения». Юлия Артюх на своём примере объяснила, что это значит
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Юлия Артюх на своем примере объяснила, что значит идти к власти не просто с вопросами, а еще нести предложения.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы недавно попробовали себя в роли телеведущей, у вас своя рубрика в пятничном выпуске информационного канала на СТВ. После премьеры – очередная волна буллинга. Ваша личность кому-то не дает покоя.
Юлия Артюх, общественный деятель:
Да, так случилось, что я свою гражданскую позицию стала выражать чаще, также и в рубрике «Негладко». Опять пошла вторая волна хейта, угроз, оскорблений. Я стараюсь не обращать на это внимания.
Вадим Щеглов:
Вы не отвечаете? Блокируете?
Юлия Артюх:
На угрозы и хейт я не отвечаю. Если я вижу, что человек настроен на конструктивный диалог, то вступаю с ним в беседу, пытаюсь пообщаться. Почему нет? Если человек адекватный, меня не оскорбляет, я его не оскорбляю, пожалуйста, мы побеседуем. Если человек просто присылает угрозы, оскорбления, о чем с ним можно беседовать?
Вадим Щеглов:
Те люди, которые считают себя не до конца услышанными со стороны власти. Что вы предлагаете той части общества, чтобы в Беларуси произошла консолидация нас как нации, чтобы мы дальше развивали нашу молодую страну, жили, как и прежде? Или уже как прежде не будет?
Юлия Артюх:
Как прежде, наверное, уже не будет, потому что прошлое всегда остается каким-то отпечатком. Но мне кажется, люди должны не просто идти с вопросами к исполнительной власти, они должны под своими вопросами нести еще и предложения. Тогда гораздо легче строить диалог. Объясню на своем примере: когда я пыталась решить вопрос по организации питания детей, больных фенилкетонурией, я пришла к властям не с угрозами, претензиями, не с жалобами.
Вадим Щеглов:
И не с чувством обиды, что мне тут все должны.
Юлия Артюх:
Безусловно, не обвиняя посторонних людей в том, что у меня родился такой ребенок. Я прошла с предложениями, я обозначила, какие есть пробелы. Я пришла с предложениями, как можно закрыть эти пробелы, как их можно решить, чтобы было удобно нам и чтобы это было в принципе возможно по нашему законодательству.
Вадим Щеглов:
Судя по вашей истории, все возможно. Закрытых дверей нет. А кто стучится, тому открывают.
Юлия Артюх:
Другое дело, когда человек приходит просто пожаловаться, вызвать негатив. И когда он приходит с конструктивными предложениями – так гораздо легче принимаются решения. Сейчас я была на диалоговой площадке, которая организована Министерством труда и соцзащиты. Обсуждались вопросы, которые касаются семей и детей.
Вадим Щеглов:
А люди идут на эти диалоговые площадки?
Юлия Артюх:
Да, было очень много.
Вадим Щеглов:
Есть здравые предложения?
Юлия Артюх:
Есть здравые предложения. Есть предложения, которые касаются лично тебя, то есть человек озвучивает свою проблему, это индивидуальный случай. В целом внедрить в законодательство лично твою ситуацию невозможно. Законодательство предусматривает обеспечение большинства трудоспособных граждан страны.
Вадим Щеглов:
Что из таких здравых предложений вы для себя отметили? С чем идут люди?
Юлия Артюх:
Если мы говорим о сегодняшней диалоговой площадке с семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью, озвучивался вопрос безбарьерной среды. В этом вопросе наше государство уже во многом преуспело. Переоборудуются дома старого жилищного фонда для удобства людей с ограниченными возможностями, строятся новые. Сегодня было озвучено, что в проектно-сметную документацию изначально закладываются эти моменты.
Вадим Щеглов:
Дом просто не примут в эксплуатацию, если там не будет подъемника или пандуса.
Юлия Артюх:
Да, лично меня это тоже очень радует, потому что мы живем в одном обществе, всем гражданам нашей страны должно быть комфортно и удобно.
«Я говорю потому, что являюсь женой офицера». Юлия Артюх о том самом выступлении на женском форуме и том, что было после (читать здесь).