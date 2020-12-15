Министры Беларуси и России обсудили молодёжную политику Союзного государства

Новости Беларуси. Тема молодежной политики и образования 15 декабря стала ключевой и в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер Игорь Петришенко встретился с министром науки и высшего образования России и первым заместителем министра просвещения. Сейчас действует ряд межправительственных соглашений, проектов, есть договоры и между вузами двух стран. Немало общего и в формировании образовательных программ.

Помимо этой очной встречи министров, только уже по видеосвязи прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Обсудили планы на будущий год. Обе стороны отмечают: особую динамику проектам придают прямые контакты между регионами.

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России: Это проекты, которые посвящены в том числе и регионам Союзного государства. Мы придаем этому проекту очень большое значение. Он будет направлен на популяризацию наших регионов, которые находятся как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Планируется, что члены Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России будут снимать определенный видеоконтент, в котором будет рассказываться о достопримечательностях того или иного места, о значимости этих мест.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень важно то, что мы работаем с молодежью. Молодежь наша очень активная. Внимание и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации очень большое уделяется молодежной политике. И мы продолжаем знаковый проект, учитывая то, что празднование 75-летия Победы, цифровая звезда, они оцифровали более 400 памятников, и это, конечно, очень значимо, чтобы помнили историю.

Речь также шла о повышении квалификации молодых специалистов и возможностях расширения внутреннего туризма в Союзном государстве.