«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ

Новости Беларуси. В минских школах стартовала полезная профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минских школах стартовала полезная профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правоохранители напоминают детям, как провести новогодние праздники не только весело, но и безопасно. Например, рассказывают, как уберечь себя от травматизма на катках и снежных горках и не попасть под колеса автомобиля.
Кира Марковская, ученица средней школы № 71:
Мы с друзьями придерживаемся этих правил. Это помогает запомнить правила безопасности, чтобы не произошло каких-либо случаев на улице.
Оксана Дубкова, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД:
Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на детских площадках. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие должного внимания со стороны взрослых. В преддверии зимних каникул мы напоминаем учащимся о соблюдении мер безопасности в зимний период, объясняя им важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.
Правила безопасного поведения школьников всегда в открытом доступе. Яркие тематические листовки можно найти на информационных стендах, а также на сайтах школ и в социальных сетях. Для детей также проводят единые профилактические классные часы.