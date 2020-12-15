«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ

Новости Беларуси. В минских школах стартовала полезная профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правоохранители напоминают детям, как провести новогодние праздники не только весело, но и безопасно. Например, рассказывают, как уберечь себя от травматизма на катках и снежных горках и не попасть под колеса автомобиля.

Кира Марковская, ученица средней школы № 71:

Мы с друзьями придерживаемся этих правил. Это помогает запомнить правила безопасности, чтобы не произошло каких-либо случаев на улице.

Оксана Дубкова, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД:

Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на детских площадках. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие должного внимания со стороны взрослых. В преддверии зимних каникул мы напоминаем учащимся о соблюдении мер безопасности в зимний период, объясняя им важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.