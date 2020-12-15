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«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ

15 декабря 2020 21:40
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Новости Беларуси. В минских школах стартовала полезная профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ-1

Правоохранители напоминают детям, как провести новогодние праздники не только весело, но и безопасно. Например, рассказывают, как уберечь себя от травматизма на катках и снежных горках и не попасть под колеса автомобиля.

«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ-4

Кира Марковская, ученица средней школы № 71:
Мы с друзьями придерживаемся этих правил. Это помогает запомнить правила безопасности, чтобы не произошло каких-либо случаев на улице.

«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ-7

Оксана Дубкова, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД:
Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на детских площадках. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие должного внимания со стороны взрослых. В преддверии зимних каникул мы напоминаем учащимся о соблюдении мер безопасности в зимний период, объясняя им важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь.

«Поможет сохранить им жизнь». Милиция Минска провела для школьников открытый урок по ОБЖ-10

Правила безопасного поведения школьников всегда в открытом доступе. Яркие тематические листовки можно найти на информационных стендах, а также на сайтах школ и в социальных сетях. Для детей также проводят единые профилактические классные часы.

# Школы в Беларуси # общество # Кира Марковская # Оксана Дубкова # Фотофакт

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