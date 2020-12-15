Игровые проекты, социальные эксперименты и свой YouTube-канал. В Борисове появилась креативная студия

Новости Беларуси. В Борисове появилась настоящая творческая студия. Инициаторы – обычные школьники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учащиеся 25-й старшей школы ежедневно предлагают идеи, которые воплощаются в жизнь в течение года. Студия существует недолго, но в поисках оригинальных проектов сюда уже обращаются городские организации. Репортаж Вадима Смоляка.

Ребята, какие у нас сегодня на повестке дня есть идеи по проектам? Может быть, кто-то хочет дополнить свои идеи?

Каждый день в этой маленькой комнате пять на пять рождаются самые необычные идеи. Звучит просто и интересно, но на самом деле это важный и уникальный шаг для всего учебного процесса.

Мария Мармузевич, учительница борисовской средней школы № 25:

Мы сначала, естественно, играем в какие-то игры. Впоследствии у ребенка всегда возникает какого-то рода идея, которую он, к сожалению, из-за того, что стесняется или понимает, что он один, не может ее осуществить. Естественно, мы подходим к тому, чтобы ребенок рассказал свою идею, командно ее гранируем и помогаем ему на протяжении всего учебного года эту идею реализовать.

От новой логической игры до масштабных социальных экспериментов. Каждый из этих мальчиков и девочек не только работает над своим проектом, но и участвует в десятках других. Очень часто из одной не совсем понятной идеи рождаются несколько интересных концепций.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Интересных и необычных проектов никогда не бывает много. Но иногда дети генерируют столько идей, что в школьном формате реализовать их все физически невозможно. Поэтому группа по интересам недавно превратилась в настоящую творческую студию. Имя говорит само за себя. Clarus в переводе с латинского – ясный, светлый. В светлые умы этих ребят пришла идея создать юмористическую команду.

Максим Садовский, ученик борисовской средней школы № 25:

Когда я шучу, все вокруг начинают эту шутку понимать и начинают смеяться. Я не знаю, ну вот у меня просто все так получается на ходу. И пытаемся шутки вместе строить с помощью стендапа и КВНа.

Алхан Рзаев, ученик борисовской средней школы № 25:

Будем шутить. И не только на территории школы, может, вырвемся куда-нибудь за территорию. Что будут делать люди в супермаркете, когда увидят, что на их глазах кто-то потерял кошелек? Или если школьник замерзает на автобусной остановке? Это хотят узнать юные экспериментаторы.

Этот проект заключается в том, чтобы разбудить в людях добро, сочувствие к другим людям, животным, природе.

И даже учебу можно сделать интереснее, уверены Федор и Даниил. Ребята придумали игровой проект, который поможет белорусам узнать много нового об окружающем мире. Их ищут на уроках, в интернете и в книгах.

Даниил Князев, ученик борисовской средней школы № 25:

Будут разные вопросы, на них нужно будет ответить «правда» или «ложь». Например, ДНК банана схожа с ДНК человека на 50 %, это правда или ложь?

Федор Стороженко, ученик борисовской средней школы № 25:

В школах в актовых залах на экран будут высвечиваться вопросы, зал будет поделен на две команды, и они должны будут отвечать.

О другом близком нам проекте мы узнали случайно. Рядом с нашей съемочной группой мы заметили других репортеров. Эти девочки развивают школьный YouTube-канал. Рассказывают последние новости, снимают ролики, организуют мероприятия.

Дарья Скурат, ученица борисовской средней школы № 25:

У нас есть своя рубрика. Мы там рассказываем новости про нашу школу, знакомимся с учителями, учениками. Если что-то их беспокоит, мы это исправляем в нашей школе. Школа становится намного лучше.