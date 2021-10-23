Евгений Пустовой: на меня вызвали группу захвата. Вот бы вас, ребята, в боевые порядки

Новости Беларуси. Штрафы за открытое лицо, принудительная вакцинация, новое ковид-кладбище, нехватка кислорода. На этой неделе Беларусь снова атаковали фейками. В ситуацию вынуждено вмешался Президент. Минздрав отчитался о плановой медпомощи, а милиция прекратила охоту на тех, кто сбросил маски. Подробнее – политический обозреватель Евгений Пустовой. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой:

В этом весь Лукашенко – такая же харизма, такая же сила. Тот же лидер. Политик, который чувствует настроение народа. Не сломали – ни санкциями, ни заказными бунтами. Остался верен себе, народу и Беларуси. Именно независимая позиция по ковиду и аукнулась последнему диктатору Европы. Не зная всей подноготной пандемии (у Лукашенко же нет карточки участника закрытых Бильдербергских клубов), он мудро прочувствовал мировую ложь под лживой маской заботы о здоровье человечества. Из политика, который рационально подошел к проблеме, вылепили неотесанного мужлана. И в этом вина идеологической вертикали и государственных СМИ. Не донесли. Не разжевали. До сих пор вспоминают про трактор, баню и 100 грамм. Такая она – публика Instagram. Падкая на лопающие шарики и не замечающая сути. Раньше мало знали и все понимали. А сейчас много знают и ничего не понимают. Упрекают баней и трактором, забывая о том, что Лукашенко – единственный Президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов – с помощью телеконференций. В Беларуси обошлось без локдаунов (если понятнее – без обнищания народа). Зайди в любой столичный гипермаркет – очередь, как в Мавзолей. Обошлось без дефицита ИВЛ, без бездумного карантина. А мы все про трактор и баню.

Евгений Пустовой:

Когда в Италии одни католические священники, жертвуя собой, уступали аппараты искусственной вентиляции легких молодым пациентам, а другие перед Пасхой вот такими гвоздями заколачивали двери соборов, только в белорусских храмах звучали молитва и колокольный звон. И за это духовенство роптало на православного атеиста, который своим решением тогда оказался ближе к Богу, чем люди в сане. Метаморфозы ковида. Сейчас понесется критика – Пустовой канонизирует Лукашенко. А теперь давайте рационально. Чтобы получить очки у просвещенной прослойки белорусов, Лукашенко достаточно было объявить карантин и локдаун, как в Европе. Ни тебе пикетов оппозиции, ни тебе массовых концертов. Даже выборы можно было перенести – ковид же. А то, что экспортоориентированная экономика рухнула бы, ну, это правительство виновато. Кстати, тогда же Лукашенко можно было бы и заручиться поддержкой европейского истеблишмента. Просто, как в Европе, Беларусь сделать площадкой для обязательной вакцинации. Считай, лабораторией для медицинского эксперимента. Но Лукашенко думал не о рейтинге, не о своей шкуре. Лукашенко думал о нас с вами. Он поступил не как политик. Он поступил как человек.

Евгений Пустовой:

Мы выстроили свою модель поведения. Швеция пыталась повторить. Не дали. А у нас лечили людей, не стращая общество. В то время когда у функционеров нервно дрожали лица под маской, Лукашенко взвалил этот крест ответственности и пошел вперед. Как тогда его не поливали. Бессонные ночи переживаний отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется. А злопыхатели лишь радовались – плохо выглядит, болен. Он болел. За страну. А после шел в коллективы и говорил о ковид-истерике, а его за это критиковали. Ну, уже доказано, что негативные эмоции тоже влияют на течение этой болезни. А что Президент должен был говорить, глядя в и так перепуганные глаза заводчан и офисных работников? Он что, должен был повторять мантру мировой тусовки? «Мы умрем. Сидите дома и ждите. И лучше в маске и перчатках». Наши предки не ждали смерти от нацизма. Наши предки освободили от этой чумы всю Европу. Парад Победы критиковали, а к бунтам – к массовому скоплению людей – призывали, причем одни и те же люди. Ничего не смущает? Это другое. Метаморфозы ковида. И когда вы носили гроб Лукашенко по улицам Минска, он ездил по красным зонам и утешал людей, контролировал ситуацию. А баня и трактор тоже помогают. Свежий воздух и труд от многих инфекций излечивают. И сельские люди легче переносят коронавирус.

Евгений Пустовой:

И как только в Беларуси истерия осталась лишь в интернете, оппоненты даже в Telegram «Обсуждение – Азаренок» стали ругать более уважительно друг другу, вновь вспыхнул ковид. Запахло локдауном, повальной принудительной вакцинацией, как в Европе. К нам, несмотря на санкции, хитро улыбаясь, приехали возовские функционеры. Эй вы там, в Европе, ну если вы так печетесь о благополучии белорусов, призывая к повальной вакцинации, то чего так методично вводите санкции против нашей страны? Метаморфозы ковида. Это другое. Ну, давайте немного снимем с этой пандемии масочку. Например, почему в медийной сфере демократического коллективного Запада представлена лишь одна точка зрения, связанная с ковидом? Почему именно в Израиле, где аж 85 % населения вакцинировано, появился новый «дельта»-штамм? Если вакцинироваться от каждого штамма, то наш иммунитет будет похож на решето. И, похоже, антиковидные перверсии на коллективном Западе продолжатся. Про ковид там кричат на каждом шагу. Мировая статистика: за два года он унес около 5 миллионов жизней. От онкологии за это же время скончалось в два раза больше людей. Молчание. За это же время в мире произошло 50 миллионов только так называемых небезопасных абортов. То же молчание. Все заняты борьбой с ковидом.

Евгений Пустовой:

Как в Европе, Беларусь пожила несколько дней. Штрафы за отсутствие масок. Например, в Брестской области людей догоняли даже на улице. Принудительная вакцинация дошла до абсурда – заставляли прививаться под угрозой увольнения. А в Пинске такая настойчивость попала даже в поле зрения КГБ. Наверное, там уже забыли август 2020-го. Ну да, ноги взбунтовавшаяся толпа ломала милиции, а не тем, кто придумал все эти ограничения. И негодование снова посыпалось в силовиков. Хорошо, что не камни. Белорусам повезло на последнего диктатора Европы. Своим решением он вернул настоящую демократию. Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их. Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Услышали не везде. Может, ковид дал осложнение на слух некоторым чиновникам? Ну да, это же так удобно. Из-за антиковидных мер можно и приемы граждан завернуть. Мне рассказывали о разных фактах. Я проверил на себе. На второй день после поручения Президента зашел в магазин без маски. Помочь поднести пакеты маме, которая была в маске. На меня вызвали группу захвата. Четыре человека в брониках, с автоматами с уже отведенными затворами. То есть проверять экстремистов из «Рабочага Руха» столичные силовики ходят без бронежилетов, чтобы людей не смущать, а на антимасочников в регионах выезжают по четыре бравых милиционера. Вот бы вас, ребята, в боевые порядки. Может, еще и послужите родине. Приглашаю погулять – вместе сходим в толпу. К февралю Запад готовит новый мятеж для Беларуси.

Евгений Пустовой:

И пока чиновники Минздрава от четвертой волны ковида хотели отписаться запретительными циркулярами, Президент их снова сподвиг работать – людей лечить. Лукашенко: «Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров». Читайте здесь. Понятно, что врачи-инфекционисты, медперсонал «красных зон» и медсестры контактных групп совершают подвиг. Они герои. Спасибо. Но ковид не вылечить – сам проходит. Лечат последствия. И, простите, проблемы не только с легкими. У многих – букет хронических заболеваний. Но это другое. Это раньше было другое. И чтобы на этих людей обратили внимание, нужно было поручение Президента. Оно дано. Евгений Пустовой:

23 октября Наталья Кочанова провела совещание на тему оказания плановой медицинской помощи с соблюдением социальной дистанции. С врачами общалась по селектору. Ситуация держится на жесточайшем контроле (сами понимаете кого). В столице, например, занято порядка 50 % койко-мест. То есть оказывать плановую медпомощь важно, нужно и можно. Министр Пиневич это тоже понимает. «Мы откорректировали свои вопросы». Дмитрий Пиневич заявил о восстановлении плановой помощи в полном объёме. Читайте здесь.