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Уже больше 2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса

23 октября 2021 18:45
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Новости Беларуси. Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с заболеванием ведется непрерывная работа. Мобилизованы все силы. Ситуация на постоянном контроле главы государства и руководителей всех госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После поручения Президента оказание плановой медпомощи возобновили в полном объеме. В стране есть все необходимое, чтобы лечить пациентов от всех заболеваний. Это было подчеркнуто и на совещании в Совете Республики.

Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо. Подробнее здесь.

Уже больше 2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса-1

Несмотря на по-прежнему высокие цифры по новым случаям заболевания коронавирусом, есть повод для оптимизма: за последнюю неделю снизилось количество госпитализаций. Об этом 23 октября сообщил министр здравоохранения.

Важный для страны вопрос – вакцинация. Она не будет принудительной. Президент ясно дал понять: личное дело каждого. И вместе с тем уже больше 2 миллионов белорусов прошли полный курс иммунизации.

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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