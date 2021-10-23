Уже больше 2 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с заболеванием ведется непрерывная работа. Мобилизованы все силы. Ситуация на постоянном контроле главы государства и руководителей всех госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После поручения Президента оказание плановой медпомощи возобновили в полном объеме. В стране есть все необходимое, чтобы лечить пациентов от всех заболеваний. Это было подчеркнуто и на совещании в Совете Республики.