«Любой педагог – это исследователь». В БГПУ состоялось открытие Декады студенческой науки

Новости Беларуси. Около 1 500 участников из Беларуси и 9 стран зарубежья. В педагогическом университете имени Максима Танка состоялось открытие Декады студенческой науки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ней представлены достижения наиболее мотивированных и способных к исследовательской деятельности студентов. Также налаживается сотрудничество с представителями из других вузов Беларуси и зарубежья. Пройдет ряд крупных международных мероприятий. Один из них – форум студенческой науки. В его рамках организуют 11 конференций.

Майя Романюк, студентка БГПУ имени М. Танка: Это одно из самых масштабных мероприятий в нашем университете, где собираются все самые замотивированные студенты, магистранты, аспиранты. В данное мероприятие вовлечены все факультеты, в нашем университете их 11. Я участвовала и в прошлой научной студенческой декаде. Изучаю тему холокоста на территории Беларуси, а также участница проекта «Уроженцы Казахстана на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Александр Жук, ректор БГПУ имени М. Танка:

Это стартовая площадка в большую науку. Программа декады очень насыщенная. Проводятся различные конкурсы: конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую лабораторию, целый ряд современных стартапов, митапов. Это очень важно для будущего педагога, ибо сегодня любой педагог – это исследователь. И мы очень рады, что это вызывает большой интерес не только в нашей стране, но и у наших вузов-партнеров.

В БГПУ 47 студенческих научно-исследовательских лабораторий. В работу вовлечены все факультеты вуза.