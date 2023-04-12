«Оказание помощи бездетным парам». Любанский санаторий и РНПЦ «Мать и дитя» разрабатывают новый проект

Новости Беларуси. Любанский санаторий и РНПЦ «Мать и дитя» разрабатывают совместный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он будет направлен на улучшение репродуктивного здоровья. Сейчас здравница готовится к новому сезону. Ежегодно санаторий посещает около 8 тысяч отдыхающих. Профиль широкий: здесь лечат болезни костно-мышечной, мочеполовой систем, органов дыхания и пищеварения. Благотворный эффект дают и прогулки на свежем воздухе – санаторий находится в самом центре соснового бора. Список процедур постоянно расширяется. Так, недавно здесь появился тренажер для вытягивания позвоночника.

Вчера приехали, вот заселились. Пока все нравится, вообще хорошо. У меня ребенок сам в бассейне, не ожидала, что она сама пойдет. Вообще классно, мне нравится.

Мы уже не в первый раз, мы в третий раз приехали сюда. Очень довольны санаторием.

Обслуживающий персонал очень вежливый, тактичные люди. Процедуры очень хорошие.

Игорь Артемьев, врач-уролог санатория:

Будут разрабатываться программы по оказанию помощи бездетным парам. То есть совместно с РНПЦ «Мать и дитя» будут разработаны программы именно для улучшения репродуктивных функций и мужчин, и женщин.

Санатории Минской области – это треть всех здравниц Беларуси. На территории центрального региона их около четырех десятков. География санаториев на карте Минской области обширная: от живописных берегов озера Нарочь до Заславского водохранилища.