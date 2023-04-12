Иван Эйсмонт о новой интернет-площадке Sport5.by: очень много всего интересного, идея создания была на поверхности
Новости Беларуси. Все, что важно знать о спорте в Беларуси и за рубежом, а также прямые трансляции и эксклюзивные интервью – теперь все это на одной интернет-площадке. Наши коллеги из Белтелерадиокомпании запустили фирменный сайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня состоялась его официальная презентация. Sport5.by – это платформа, где будет собираться уникальный контент. Для этого привлекается большая команда журналистов. Материалы по темам можно найти в отдельных рубриках. В разработанном функционале нового сайта их 11.
В будущем на сайте появятся турнирные таблицы чемпионатов, рубрика вопросов, информация о различных спортивных конкурсах.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Десятки журналистов работают в телевизионном эфире Белтелерадиокомпании, что касается новостей спорта, спортивных трансляций, и обладают огромным количеством информации, и эта информация не должна исчезнуть. Эфирный формат телевизионный всегда позволяет это делать в полном объеме. Интернет-площадка позволяет, в общем-то, круглые сутки выдавать все, что мы знаем о белорусском и мировом спорте. Поэтому, естественно, идея создания такого портала лежала на поверхности.
Сайт в первоначальном варианте будет развиваться. И я уверен, что спустя некоторое время вы увидите другую площадку, более насыщенную. Но уже там очень много всего интересного.
Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала «Беларусь 5»:
10 лет назад мы были первыми, кто открывал спортивный телеканал, сейчас мы открываем спортивный большой портал, в котором учтены многие интересные факты. Мы понимаем, что за этим будущее. Раз за этим будущее, мы обязаны были это сделать. Сегодня он открывается на территории Беларуси, с завтрашнего дня мы расширяем эту территорию и в течение нескольких дней выходим на весь мир.
Создатели сайта рассчитывают, что для многих болельщиков он станет домашней страницей, где каждый сможет найти полезную информацию для себя.