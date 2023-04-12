В чём изюминка «Славянского базара» в 2023 году? Поговорили с Глебом Лапицким

Что мы знаем о «Славянском базаре»? Это важное событие в музыкальной культуре нашей страны, причем международного масштаба. История фестиваля начинается в 1992 году, когда летним июльским днем в Витебске начал свою работу первый фестиваль искусств. Сегодня это яркое и незабываемое шоу, которые собирает тысячи гостей. Каждый раз «Славянский базар» удивляет. Поговорим о потрясающей программе, которая будет в этом июле, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостем Глебом Лапицким, директором дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Когда начнется подготовка к «Славянскому базару»? Дмитрий Потапович, ведущий:

«Славянский базар» уже не за горами, время летит быстро. Подготовка уже началась?

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» один заканчивается, а ты начинаешь сразу готовиться, постоянное такое состояние всех, кто работает в дирекции, в центре культуры Витебска. Сейчас это уже высокий уровень подготовки, потому что опубликована программа, реализуются билеты, мы ждем наших гостей. Юлия Самусенко, ведущая:

Чему будет посвящена концепция нынешнего фестиваля? Глеб Лапицкий:

Концепция нынешнего фестиваля будет отражать ключевые темы, которые празднуются в нашей стране, это и Год мира и созидания, это и памятные даты. А самое главное – «Славянский базар» вне зависимости от времени всегда посвящен своему слогану: через искусство – к миру и взаимопониманию. Поэтому на этой почве, на этом фестивале будем искать это взаимопонимание между людьми совершенно разных народов и национальностей. Какие известные гости приедут? Дмитрий Потапович:

А кто приедет в гости? Расскажите о конкурсантах, когда узнаем их имена? Кто будет из звезд первой величины, если не секрет? Глеб Лапицкий:

Тут спорно, кто является звездами первой величины, но на «Славянском базаре» будут все. Это и мэтры, Лев Лещенко заявлен в церемонии открытия, для молодежной аудитории есть целый проект, который реализуется на сцене Летнего амфитеатра, сольный концерт Сергея Лазарева будет на нашем оупен-эйр. Есть среднего поколения звезды: это и Стас Пьеха, Владимир Пресняков. Обязательно будут наши белорусские артисты. В этом году мы готовим два грандиозных концерта. Это первый концерт, который пройдет на сцене Летнего амфитеатра, как раз он будет посвящен Году мира и созидания, будет концерт группы AURA вместе с их гостями. Во втором отделении конкурсного первого дня выступит Ирина Дорофеева, у которой как раз таки путь к творчеству начался на сцене Летнего амфитеатра.

Юлия Самусенко:

Самая свежая новость – это смена символики. Какой она будет? Глеб Лапицкий:

Она будет яркой, у нас все в волнах, мы всех призываем настроиться на волну нашего 32-го фестиваля «Славянский базар в Витебске», но и не забывать, что Витебск – это очень большая история, культурная история. И вот как раз тот кубизм, который есть, напоминает, что когда-то сотни лет назад у нас родилось такое направление, как авангард. Мы славимся на весь мир, это и Малевич, и Шагал. Они творили в Витебске. Будут ли в программе города мастеров, выставки, уличные перформансы? Дмитрий Потапович:

Продолжится ли славная традиция города мастеров, выставки, уличные перформансы? Это запоминается. Глеб Лапицкий:

Очень приятно слышать от вас, что это запоминается, потому что «Славянский базар» – это тот проект, на который ты можешь даже не купить билет, а просто приехать в Витебск, это сотни тысяч туристов. И пройдя по нашим улочкам современного или древнего Витебска, можно увидеть, что же такое «Славянский базар». Базар, это не только творчество, там ты можешь все купить, начиная от безделушек, заканчивая высоким искусством, произведениями искусства разных ремесленников, художников. Ты можешь окунуться в этот необычайный и масштабный оупен-эйр. В этом году мы продолжим в рамках дней Союзного государства, которые будут опять в расширенном формате, реализовывать наш народный праздник на Пушкинской площади, будет проходить наш фест уличного искусства, колор-фест, музыкальные фестивали. Надо просто запланировать и приехать. Какая изюминка будет у фестиваля в 2023 году? Юлия Самусенко:

Нынешний «Славянский базар» будет как-то отличаться от предыдущих? Может, будет с изюминкой в этом году?

Глеб Лапицкий:

Мы на «Славянском базаре» сильно развиваем не только массовое искусство, но и образовательный кластер. Кроме театральной лаборатории добавится еще вокальная лаборатория. То есть «Славянский базар» – это не только та площадка, которая развлечением занимается, но и вкладывает, интегрирует в нашу молодежь. В этом году будет молодежь и их молодые педагоги. Говоря о жанрах, мы в этом году возобновляем, на сцене Летнего амфитеатра пройдет кубок «Славянского базара» по КВН. Совершенно разные жанры, осталось только взять и приехать. Когда станут известны имена конкурсантов? Дмитрий Потапович:

Давайте еще раз вернемся к именам конкурсантов. Этот вопрос меня не отпускает. Когда станут известны?