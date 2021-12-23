На площади Старых Дорог впервые установили искусственную новогоднюю ёлку. Почему решили отказаться от живого дерева?

Новости Беларуси. На площади Старых Дорог впервые установили искусственную новогоднюю елку. Высота дерева – 15 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На каркасе закреплены около 2 000 зеленых веточек. Ширина диаметра у основания составляет 6 метров.

Решение о смене живой ели на искусственную приняли, чтобы сохранить местную природу. Акцент в оформлении сделали на светящиеся элементы. Среди них шары, звезды, бантики, снежинки и гирлянды. Каждый вечер елка загорается сотнями огней.

Денис Насанович, начальник участка Стародорожского ЖКХ:

Положительные отзывы, всем нравится, все хорошо. Все могут подойти, сфотографироваться. Можно сказать, временная достопримечательность наших Старых Дорог – наша искусственная елочка. Так будет у нас украшен город весь украшениями светящимися, гирляндами, иллюминацией. Будет красиво.