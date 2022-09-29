«Любая награда – это командный труд». Лучшие товары Беларуси 2021 года выбрали в Минске

Новости Беларуси. Предприятия машиностроительной отрасли, хлебозаводы, хладокомбинат и кондитерская фабрика. 23 столичные организации стали победителями конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в городской Ратуше. Лауреатов выбирали в восьми номинациях. В их числе «Продовольственные товары», «Лучший в отрасли» и «Новинка года». Оценивалась продукция по совокупности показателей. Первостепенные – это качество, безопасность, потребительские свойства и стабильность производства. Учитывались и результаты интернет-опроса потребителей.

Петр Столяров, директор хлебозавода № 3 КУП «Минскхлебпром»:

Любая награда – это командный труд, поэтому это почетно, оценка не только руководителя, но и всего коллектива.

Алексей Молочко, директор филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз»:

Это работа на хороший продукт, на сохранение его качества. И работа с потребителем тоже очень важное направление.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня можно с уверенностью сказать, что достигнуты очень большие успехи по самым различным сферам экономики. И то, что сегодня присутствуют предприятия, которые своим повседневным трудом не останавливаются на достигнутом, вкладывают душу и сердце, высокий профессионализм, какие-то инновационные идеи, которые воплощаются в жизнь, люди благодарны им.