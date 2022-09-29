В Минске расширяют спектр помощи людям с алкогольной зависимостью. Как помогут пациентам и куда обращаться?

Новости Беларуси. В Минске ведется расширенная работа по оказанию помощи пациентам с алкогольной зависимостью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас структурные подразделения наркологического центра находятся по 15 юридическим адресам. Вскоре их планируют объединить в единый современный наркологический центр. Большое внимание уделяется и стационарному лечению зависимых. Сегодня на диспансерном учете находятся около 30 тысяч пациентов. Кроме того, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают анонимную медицинскую помощь.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На Чигладзе расположено отделение реабилитации. Данное отделение мы планируем использовать шире, чем только реабилитация после лечения. Потому что в нашем наркологическом центре с этого года внедряется новая пятиступенчатая система лечения, реабилитации и постреабилитационного наблюдения тех пациентов, которые мотивированы на лечение и восстановление после алкогольной зависимости.