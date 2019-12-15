Любая мама мечтала бы о таком сыне. Как сложилась судьба мальчика из Кобринской детской деревни

Новости Беларуси. В 1995 году отсчет истории добра заложил Указ Президента «Об утверждении Национального плана действий по охране прав ребенка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Инициатива главы государства – не только праздничный бал, но и создание Национального центра усыновления, банка детей-сирот, завершение строительства детских деревень, появление новых реабилитационных центров. Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года Спустя почти четверть века отголоски тех первых шагов звучат в наших детях, правда, уже повзрослевших.

Владимир Пилипчук, выпускник Кобринской детской деревни:

Изначально я жил в Дрогичине. Родители стали употреблять спиртные напитки, и их лишили родительских прав. Затем я попал в Кобринскую детскую деревню. Там меня приняли в доме № 4, мама была Смальцер Ирина Николаевна. Она мне уделяла очень много времени, помогала с учебой. На праздники она дарила мне подарки.

Выпускник Военной академии Владимир Пилипчук о своем непростом детстве говорит с дрожью в голосе. Жизнь маленького мальчика во втором классе разделилась на до и после. Все, что было до, осталось лишь коротким воспоминанием, к слову, не самым приятным. А после появилась надежда, семья и вера в чудо. Владимир Пилипчук:

Когда был маленький, Новый год был для меня очень большим праздником, так как дарили много подарков, вся семья собиралась вместе. Акция «Наши дети» была на юбилей, 15 лет. И нам выделили путевки в санаторий «Зубренок». Ездили в санаторий «Зубренок» в мае, три недели отдыхали. В санатории понравилось, нашел многих друзей. «Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Ту поездку Вова, его братья и сестры хорошо помнят и сегодня, впрочем, как и каждый подарок под новогодней елкой. Вниманием ребят из Кобринской детской деревни тогда окружило невероятное количество взрослых. Вот и сейчас традиция дарить волшебство не теряет своего сакрального смысла.

На днях деревня отметила 25-й день рождения. Многодетные приемные мамы вспоминали каждого малыша и каждую историю. Выпускники слетелись в родное гнездо из разных уголков страны, чтобы в этот важный день быть рядом со своей семьей.

Светлана Юрьева, директор Кобринской детской деревни:

Из нашего учреждения выпорхнули в самостоятельную жизнь около 400 выпускников, которые в нашем учреждении обрели дом, семью, покой, уют и уверенность в завтрашнем дне. Наше учреждение непосредственно связано с этой акцией, которая проводится ежегодно, регулярно. В этот период мы получаем массу спонсорской помощи, внимания, подарков, что позволяет нам понимать, что мы не одни в этом мире, что наши дети нужны, что наши дети важны.

Виктория Жукович, выпускница Кобринской детской деревни:

Я очень рада, что сюда попала, потому что мама мне всегда помогает, она меня очень любит, она меня многому научила. Она мне помогала везде во всем, я ее очень сильно люблю. А вот и мама того самого Вовы. Мама, которая заслужила право слышать это слово из уст нескольких десятков детей.

Ирина Смальцер, родитель-воспитатель Кобринской детской деревни:

Вова пришел в 2006 году, когда ему было 9 лет. Это был маленький напуганный мальчик, который нуждался в заботе, ласке, любви. Вова – это герой, он учится и учится без всяких проблем. Что касается физической подготовки – это вообще 9-ки, 10-ки.

Правда, любимый сын теперь в новом статусе «защитник Родины» и дома появляется редко. На носу – экзамены, выпускной и новое место службы. Но ведь их история начиналась так сказочно, и это волшебство мы не можем подвергнуть сомнениям. За сотни километров друг от друга мама и сын без условного «приемные» передают друг другу слова, которые все эти годы хранили в своем сердце.