С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы

Новости Беларуси. Зрелищно 14 декабря было в парке Победы. Здесь прошел массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли несколько сотен сказочных персонажей. Компанию им составили также Санта-Клаусы, Миссис Санта и веселые гномы.

Бежали вдоль всего Комсомольского озера. Да, так, что вода покрылась льдом и пошел небольшой снежок. Прохожие заметили, что именно участники забега и накликали в столице настоящую зиму. Дистанцию можно было выбрать от 1,5 километров, самым маленьким предложили 500 метров. А вот наиболее выносливые преодолели 15 километров.

Это было, конечно, сложно, но я смог, продержался. Я вот бежал со своим папой.

Настроение просто шикарное, просто шикарное. Вот с человеком-пауком, единорогом сегодня осилили эту дистанцию. Как говорится: папа, мама, я – спортивная семья.

Вообще у нас сегодня праздник. У нас сегодня годовщина забега в костюмах. Год назад начали бегать в маскарадных костютах, и вот продолжаем. Мы Снегурочки, а Снегурочкам не должно быть холодно. И настроение у нас просто вот класс.

Каждого участника на финише наградили специальными медалями и новогодними открытками. Больше всего бег-маскарад понравился детям.

А вот в Гродно полтысячи сказочных персонажей в новогоднем карнавальном шествии прошли под проливным дождем. Но это не испортило настроение ни участникам, ни зрителям. К слову, парад Дедов Морозов в Гродно приехали посмотреть свыше 2500 безвизовых туристов.