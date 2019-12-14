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С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы

14 декабря 2019 18:53
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Новости Беларуси. Зрелищно 14 декабря было в парке Победы. Здесь прошел массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-1

На старт вышли несколько сотен сказочных персонажей. Компанию им составили также Санта-Клаусы, Миссис Санта и веселые гномы.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-4

Бежали вдоль всего Комсомольского озера. Да, так, что вода покрылась льдом и пошел небольшой снежок. Прохожие заметили, что именно участники забега и накликали в столице настоящую зиму. Дистанцию можно было выбрать от 1,5 километров, самым маленьким предложили 500 метров. А вот наиболее выносливые преодолели 15 километров.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-7

Это было, конечно, сложно, но я смог, продержался. Я вот бежал со своим папой.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-10

Настроение просто шикарное, просто шикарное. Вот с человеком-пауком, единорогом сегодня осилили эту дистанцию. Как говорится: папа, мама, я спортивная семья.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-13

Вообще у нас сегодня праздник. У нас сегодня годовщина забега в костюмах. Год назад начали бегать в маскарадных костютах, и вот продолжаем. Мы Снегурочки, а Снегурочкам не должно быть холодно. И настроение у нас просто вот класс.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-16

Каждого участника на финише наградили специальными медалями и новогодними открытками. Больше всего бег-маскарад понравился детям.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-19

А вот в Гродно полтысячи сказочных персонажей в новогоднем карнавальном шествии прошли под проливным дождем. Но это не испортило настроение ни участникам, ни зрителям. К слову, парад Дедов Морозов в Гродно приехали посмотреть свыше 2500 безвизовых туристов.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-22

Ежегодная интрига этого вечера – на каком транспорте прибудет главный волшебник. Этот момент организаторы по традиции держали в тайне. В этот раз Дед Мороз восседал в кабриолете в компании с символом наступающего года.

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы-25

# Новый год # общество # Фотофакт

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