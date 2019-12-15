«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление
Новости Беларуси. Ждать новогоднего чуда остается чуть более двух недель. И если для взрослых день «Х», как правило, наступает неожиданно, то дети к празднику готовятся со всей серьезностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И так было всегда: гирлянды, мандарины, письма Деду Морозу и, конечно, волшебство момента.
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Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Это была первая елка, конечно, необычная, первая моя роль Деда Мороза. Был огромный праздничный вечер, было много детей, было много артистов, было празднично, солнечно. Я тогда еще красил щеки дедоморозовские, нос красил, выходил такой краснощекий Дед Мороз. Был очень толстый костюм. Можно было в этом костюме спать на морозе и не замерзнуть.
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Таким праздничный вечер 28 декабря 1995 года запомнил теперь уж «главный» Дед Мороз страны. С тех пор артист стал явным рекордсменом новогодних выходов, примерил не один костюм, поздравил тысячи детей и навсегда решил: его профессия – дарить добро. Именно с этой елки главная зимняя акция «Наши дети» начала свое путешествие по стране.
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