«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление

Новости Беларуси. Ждать новогоднего чуда остается чуть более двух недель. И если для взрослых день «Х», как правило, наступает неожиданно, то дети к празднику готовятся со всей серьезностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И так было всегда: гирлянды, мандарины, письма Деду Морозу и, конечно, волшебство момента. Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:

Это была первая елка, конечно, необычная, первая моя роль Деда Мороза. Был огромный праздничный вечер, было много детей, было много артистов, было празднично, солнечно. Я тогда еще красил щеки дедоморозовские, нос красил, выходил такой краснощекий Дед Мороз. Был очень толстый костюм. Можно было в этом костюме спать на морозе и не замерзнуть. «Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»