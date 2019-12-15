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«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление

15 декабря 2019 17:05
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Новости Беларуси. Ждать новогоднего чуда остается чуть более двух недель. И если для взрослых день «Х», как правило, наступает неожиданно, то дети к празднику готовятся со всей серьезностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И так было всегда: гирлянды, мандарины, письма Деду Морозу и, конечно, волшебство момента.

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-1

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Это была первая елка, конечно, необычная, первая моя роль Деда Мороза. Был огромный праздничный вечер, было много детей, было много артистов, было празднично, солнечно. Я тогда еще красил щеки дедоморозовские, нос красил, выходил такой краснощекий Дед Мороз. Был очень толстый костюм. Можно было в этом костюме спать на морозе и не замерзнуть.

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-4

«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-6

«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-8

Таким праздничный вечер 28 декабря 1995 года запомнил теперь уж «главный» Дед Мороз страны. С тех пор артист стал явным рекордсменом новогодних выходов, примерил не один костюм, поздравил тысячи детей и навсегда решил: его профессия – дарить добро. Именно с этой елки главная зимняя акция «Наши дети» начала свое путешествие по стране.

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«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-11

«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление-13

# Новый год # общество # Фотофакт

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