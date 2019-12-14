«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Новости Беларуси. Более 9000 новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 9000 новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая многочисленная церемония по традиции состоялась в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Защищать отечество здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве.
Репортаж Дмитрия Бояровича.
Перенимая эстафету старших поколений, нам предстоит свято чтить и сохранять боевые традиции.
Клятву на верность Родине Владислав произносил волнуясь. Не удивительно: служба для бобруйчанина – сбывшаяся мечта. Парня призвали в 103-ю воздушно-десантную бригаду в Витебске. Десантник – в его случае – это семейное.
«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ
Ритуал принятия присяги для будущих десантников прошел у Вечного огня, месте в Витебске знаковом. Клятву на верность родине произнесли более 600 парней. Накануне все они получили допуск к первому прыжку с парашютом.
А вот самой массовой стала церемония в Печах. Здесь присягу приняли 2500 человек. Напутственные слова новому пополнению произнесли министр обороны, ветераны армии. А накануне церемонии здесь организовали встречи с родными и близкими военнослужащих.
А вот это уже – присяга пополнения пограничной службы. К рядам Сморгонской погрангруппы примыкают 190 новобранцев. Сюда уже с семи утра начали съезжаться их родственники и близкие. Всего же 14 декабря во всех воинских частях погранслужбы присягнули на верность белорусскому народу 1800 солдат.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Вот, например, водитель. Он пришел с категорией В, а мы его переучим на категорию С. Естественно, он получит дополнительное образование. То же самое кинологи, то же самое инженеры – очень много специальностей. Где-то 90 % потом пригодятся на гражданке.
Никита Малащенко, курсант внештатного учебного пункта:
Я хотел отслужить именно в элитных войсках. Считаю, что для меня пограничники – это самые элитные войска.
После присяги месяц солдаты будут обучаться по общей специальности – инспектор погранслужбы. Затем – изучать кинологию, инженерию. И только после этого новобранцев распределят на погранзаставы, где они приступят к охране государственной границы.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Новобранцев в ближайший год-полтора ожидают армейские будни. Каждый из них освоит свою воинскую специальность. Ну а сегодня содаты в честь принятия присяги ушли в первую увольнительную до завтра.