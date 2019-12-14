«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Новости Беларуси. Более 9000 новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая многочисленная церемония по традиции состоялась в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Защищать отечество здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве. Репортаж Дмитрия Бояровича.

Перенимая эстафету старших поколений, нам предстоит свято чтить и сохранять боевые традиции. Клятву на верность Родине Владислав произносил волнуясь. Не удивительно: служба для бобруйчанина – сбывшаяся мечта. Парня призвали в 103-ю воздушно-десантную бригаду в Витебске. Десантник – в его случае – это семейное.

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ Ритуал принятия присяги для будущих десантников прошел у Вечного огня, месте в Витебске знаковом. Клятву на верность родине произнесли более 600 парней. Накануне все они получили допуск к первому прыжку с парашютом.

А вот самой массовой стала церемония в Печах. Здесь присягу приняли 2500 человек. Напутственные слова новому пополнению произнесли министр обороны, ветераны армии. А накануне церемонии здесь организовали встречи с родными и близкими военнослужащих. Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

А вот это уже – присяга пополнения пограничной службы. К рядам Сморгонской погрангруппы примыкают 190 новобранцев. Сюда уже с семи утра начали съезжаться их родственники и близкие. Всего же 14 декабря во всех воинских частях погранслужбы присягнули на верность белорусскому народу 1800 солдат.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Вот, например, водитель. Он пришел с категорией В, а мы его переучим на категорию С. Естественно, он получит дополнительное образование. То же самое кинологи, то же самое инженеры – очень много специальностей. Где-то 90 % потом пригодятся на гражданке.

Никита Малащенко, курсант внештатного учебного пункта:

Я хотел отслужить именно в элитных войсках. Считаю, что для меня пограничники – это самые элитные войска.

После присяги месяц солдаты будут обучаться по общей специальности – инспектор погранслужбы. Затем – изучать кинологию, инженерию. И только после этого новобранцев распределят на погранзаставы, где они приступят к охране государственной границы.