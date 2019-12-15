Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года
Новости Беларуси. Сегодня тот новогодний бал можно назвать историческим. Фотографии разных лет запечатлели улыбки взрослых и детей и уже стали легендарными в сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На этой, к примеру, Президент держит на руках маленького артиста елки 1996 года.
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Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Не помню, он танцевал или пел, но у него был очень интересный имидж. Он был маленький, у него была черная красивая шляпа, рубашечка в пиджачке. Был такой мальчик-стиляга. Поэтому он мне очень сильно запомнился.
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