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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

15 декабря 2019 17:05
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Новости Беларуси. Сегодня тот новогодний бал можно назвать историческим. Фотографии разных лет запечатлели улыбки взрослых и детей и уже стали легендарными в сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой, к примеру, Президент держит на руках маленького артиста елки 1996 года.

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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года-1

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года-3

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года-5

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Не помню, он танцевал или пел, но у него был очень интересный имидж. Он был маленький, у него была черная красивая шляпа, рубашечка в пиджачке. Был такой мальчик-стиляга. Поэтому он мне очень сильно запомнился.

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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года-8

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года-10

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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