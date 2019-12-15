«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Новости Беларуси. Праздник для каждого ребенка. На неделе началось одно из самых важных новогодних событий – благотворительный марафон «Наши дети», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Целый месяц ребята будут получать поздравления от нас, взрослых. «Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление Особое внимание мальчикам и девочкам с непростой судьбой – воспитанникам детских домов и интернатов, детям с особенностями развития, маленьким пациентам медучреждений. В 2019 году в акции примут участие более 230 тысячи детей.

Самое яркое событие марафона – Главная елка страны. Она пройдет во Дворце Республики с участием Президента. Традиция независимой страны – вот уже почти четверть века дети попадают в настоящую сказку, где добро побеждает зло, где миром правит любовь и дружба, где справедливость – это образ жизни. Где снова хочется верить в чудо. И особенно эта вера важна для детей, оказавшихся в трудном положении, потому что дает надежду. И жизнь начинает налаживаться. Наш корреспондент Ксения Худолей нашла тех, кто приезжал в Минск на самые первые Главные елки. И теперь точно знает: чудеса может сотворить простая человеческая забота и внимание к тем, кому непросто. Трогательную историю, одну из тысячи таких зимних сказок, через годы вспоминает и народная артистка Ядвига Поплавская. Маленькая девочка с большим сердцем в ее памяти заняла важное место.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Любой ребенок, который получит даже обычную игрушку, он уже счастлив! А если он получает на Новый год то, о чем мечтал… Написал письмо, предположим, кто-то Деду Морозу, кто-то нашему Президенту, как вот эта Катюша – ей нужен был ноутбук. И она его получила на этом празднике. Это было большое счастье для ребенка! Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года