Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она позволяет парить в воздухе на высоте 16 метров как любителям, так и профессионалам. Такое развлечение мирового класса равноценно прыжкам с парашютом.

iFLY позволяет взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. Её уже окрестили одной из самых больших в мире, другая такая в Европе – только в Париже. За новыми ощущениями сюда приглашают от 3 до 103 лет.





Появилась мечта у меня, загорелся глаз. И очень хочется попробовать.





Я бы сам хотел полетать, потому что там очень круто.





Я обязательно попробую. Наверное, уговорю всю свою семью. Шоу потрясающее.

Антон Быстров, директор iFLY Minsk:

У нас в Беларуси довольно высокий уровень достижений в парашютном спорте, поэтому я думаю, что в ближайшие один-два года у нас будет очень хорошая команда, которая сможет здесь тренироваться и представлять нашу страну на соревнованиях.