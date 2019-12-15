Прямой эфир

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

15 декабря 2019 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-1

Она позволяет парить в воздухе на высоте 16 метров как любителям, так и профессионалам. Такое развлечение мирового класса равноценно прыжкам с парашютом.

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-4

iFLY позволяет взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. Её уже окрестили одной из самых больших в мире, другая такая в Европе – только в Париже. За новыми ощущениями сюда приглашают от 3 до 103 лет.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-7



Появилась мечта у меня, загорелся глаз. И очень хочется попробовать.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-9



Я бы сам хотел полетать, потому что там очень круто.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-11



Я обязательно попробую. Наверное, уговорю всю свою семью. Шоу потрясающее.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-13

Антон Быстров, директор iFLY Minsk:
У нас в Беларуси довольно высокий уровень достижений в парашютном спорте, поэтому я думаю, что в ближайшие один-два года у нас будет очень хорошая команда, которая сможет здесь тренироваться и представлять нашу страну на соревнованиях.

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба-16

Получить невероятные эмоции внутри аэротрубы можно не только одному, но и всей семьёй. Кроме того, это шанс для нашей страны привлечь туристов и спортсменов-скайдайверов со всей Европы.  

# Необычное # общество # Антон Быстров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы
14 декабря 2019 18:53

С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси
14 декабря 2019 18:45

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске
14 декабря 2019 18:19

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске