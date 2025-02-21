Лущ: происходит переоценка ценностей – сегодня защитники Отечества выходят на первый план

«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях общественный деятель Сергей Лущ.
«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях общественный деятель Сергей Лущ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Давайте откровенно, при всем уважении к армии, при всем том, что мы сохраняли традиции, это все было правильно, но тем не менее героем дня был не военный, не солдат до 2022 года. К сожалению, так было: «Жить в кайф» – на «Минск-Арене» пел один персонаж, и вся «Минск-Арена» ему орала в ответ. Это общее. Мы здесь не делим, что было в Беларуси, что в России. В обществе все равно…
Сергей Лущ, общественный деятель:
Происходит переоценка ценностей. Сегодня защитники Отечества выходят на первый план. Потому что когда мир над головой, ты не задумываешься: а как он достигается? Просто жизнь идет своим чередом. И 23 февраля – это такой праздник: носки подарить. Нет, это важнейший день в нашем календаре, абсолютно обретающий новый смысл, я думаю, в России не с 2022 года, а гораздо раньше, с 2014 года. Говоря о тех добровольцах, которые защищали Донбасс, защищали свой народ. Вели эту бескомпромиссную борьбу с нацизмом и ведут ее, продолжают ее вести. И этот день обретает совершенно другой по глубине своему, по восприятию, совершенно другой, наверное, смысл. Вот этот налет формальный, вот он слетает просто, как пыль.
Григорий Азаренок:
Знаете, что я имел в виду, ведь была до этого кавказская кампания, тоже были герои: 9-я рота, великие мужики, 6-я рота псковских десантников… Но были, к сожалению, те, которые сейчас сбежали все и в Украине работают, вот журношлюхи, которые там называли их оккупантами.
Сергей Лущ:
Это не наша война, что вы делаете?
Григорий Азаренок:
Борцами за демократию называли террористов и боевиков. А сейчас посмотрите, как окружены заботой и вниманием бойцы СВО. А им это не надо, они действуют, говорят: надо работать. Но тем не менее общество другое. Бабушки плетут эти сети, бизнесмены большие, солидные помогают фронту и так далее.
Сергей Лущ:
Изменилась Россия. Изменилась страна.
Григорий Азаренок:
Так а у нас? Вы занимаетесь гуманитарной помощью. Возьмет дяденька, значит, мед принесет: «Отвезите мед бойцам!»
Сергей Лущ:
Сотни, тысячи белорусов небезразличны сегодня в этой борьбе, праведной борьбе. Мы же понимаем, люди понимают, что ребята, которые сегодня сражаются на передовой, они защищают и рубежи нашего Союзного государства. Чтобы это зло никогда не пришло вот к нам, в наши дома, в наши семьи. Чтобы никто никого не потерял там, не дай бог, близкого. Чтобы дети не подрывались на минах. Чтобы не свистели пули, не летали HIMARS в нашем мирном небе. Понимаете, конечно, это переоценка, переосмысление. И вот мы вчера на презентации книги тоже об этом говорили, что сегодня нет безразличных белорусов. Все сопереживают, все понимают, какой тяжкий груз, эту ношу, ответственность, прежде всего, люди на себя берут и жертвуют своей жизнью.
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