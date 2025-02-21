Лущ: происходит переоценка ценностей – сегодня защитники Отечества выходят на первый план

«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях общественный деятель Сергей Лущ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте откровенно, при всем уважении к армии, при всем том, что мы сохраняли традиции, это все было правильно, но тем не менее героем дня был не военный, не солдат до 2022 года. К сожалению, так было: «Жить в кайф» – на «Минск-Арене» пел один персонаж, и вся «Минск-Арена» ему орала в ответ. Это общее. Мы здесь не делим, что было в Беларуси, что в России. В обществе все равно… Сергей Лущ, общественный деятель:

Происходит переоценка ценностей. Сегодня защитники Отечества выходят на первый план. Потому что когда мир над головой, ты не задумываешься: а как он достигается? Просто жизнь идет своим чередом. И 23 февраля – это такой праздник: носки подарить. Нет, это важнейший день в нашем календаре, абсолютно обретающий новый смысл, я думаю, в России не с 2022 года, а гораздо раньше, с 2014 года. Говоря о тех добровольцах, которые защищали Донбасс, защищали свой народ. Вели эту бескомпромиссную борьбу с нацизмом и ведут ее, продолжают ее вести. И этот день обретает совершенно другой по глубине своему, по восприятию, совершенно другой, наверное, смысл. Вот этот налет формальный, вот он слетает просто, как пыль.