Лущ: нам необходимо сохранить преемственность наших ВС от Красной Армии

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда пришел к власти Президент России, когда пришел к власти Президент Беларуси. Многие делали акцент, особенно вот что касается нашей страны, на крестьянском происхождении Президента. Но не надо забывать, что Александр Лукашенко – это офицер погранвойск КГБ СССР. Включите, пожалуйста, нам фотографии, у нас есть несколько. Александр Григорьевич на заставе, на границе. Кстати, служил на Западной Украине, в том числе. Вот Батька полностью оттарабанил и срочную службу, и потом пошел на сверхсрочную. Это офицер. Погранвойска относились к КГБ СССР. Владимир Путин, полковник Комитета государственной безопасности. То есть это офицеры. Это люди служивые, люди долга, люди чести, люди победы, люди силы. Мы видим, там, где пришли эффективные менеджеры, там все совершенно по-другому.