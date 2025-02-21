Лущ: нам необходимо сохранить преемственность наших ВС от Красной Армии

«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях общественный деятель Сергей Лущ.
«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях общественный деятель Сергей Лущ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Когда пришел к власти Президент России, когда пришел к власти Президент Беларуси. Многие делали акцент, особенно вот что касается нашей страны, на крестьянском происхождении Президента. Но не надо забывать, что Александр Лукашенко – это офицер погранвойск КГБ СССР. Включите, пожалуйста, нам фотографии, у нас есть несколько. Александр Григорьевич на заставе, на границе. Кстати, служил на Западной Украине, в том числе. Вот Батька полностью оттарабанил и срочную службу, и потом пошел на сверхсрочную. Это офицер. Погранвойска относились к КГБ СССР. Владимир Путин, полковник Комитета государственной безопасности. То есть это офицеры. Это люди служивые, люди долга, люди чести, люди победы, люди силы. Мы видим, там, где пришли эффективные менеджеры, там все совершенно по-другому.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Безусловно, офицерство – это те, кто стояли на защите рубежей, на защите своего Отечества. Независимо от политической конъюнктуры старались сохранить страну, сохранить людей, обеспечить безопасность и развитие в тот действительно для всех очень непростой период. Но сегодня мы видим результаты этого. Сильные личности, сильные лидеры наших стран, сильный союз. Но это дорогого стоит. Это то, что нам нужно сберегать. Вот эта традиция и преемственность наших Вооруженных Сил от Красной Армии, Великой Армии. Великой Армии, которую боялся весь мир, боялся и уважал.