Лунный календарь садовода на первую неделю марта. В какие дни не рекомендуется работать с растениями?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать начало марта? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 28 февраля все посадки и пересадки любых культур дают самый низкий урожай. В этот день не рекомендуется также поливать и подкармливать растения, бороться с вредителями и болезнями.