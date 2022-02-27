Лунный календарь садовода на первую неделю марта. В какие дни не рекомендуется работать с растениями?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать начало марта? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 28 февраля все посадки и пересадки любых культур дают самый низкий урожай. В этот день не рекомендуется также поливать и подкармливать растения, бороться с вредителями и болезнями.
1, 2 и 3 марта, в период новолуния, все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный посевной календарь не рекомендует работать с растениями в эти три дня. 4 марта посевы и посадки лучше отложить, иначе растения вырастут слабыми и неурожайными.
Читайте также:
Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Как это сделать правильно и когда приступать к работе?
Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие емкости лучше использовать для рассады?
Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?