Лунный календарь с 20 по 26 ноября. Чем заняться садоводам и огородникам?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 20 ноября можно заняться посевом и посадкой капусты, бобовых культур и чеснока, рассказали в программе «Плюс-минус». Еще можно посеять перец чили и мангольд, а также рыхлить почву, обработать растения от вредителей и внести минеральные удобрения.

21-22 ноября на огороде лучше прополоть почву и мульчировать грядки, собирать семена и провести пикирование рассады. Можно также заняться выгонкой салата, лука, свеклы.

23-24 ноября – в этот период лучше уже будет работать в теплице и именно там высадить рассаду овощей: баклажаны, фасоль, болгарский перец, помидоры, разные виды капусты, огурцы, кабачки и патиссоны. А вот в саду можно прививать растения, рыхлить почву, убирать сорняки, обрезать деревья и кусты, а также заняться поливом. Под корень растений можно также внести минеральные удобрения.

Читайте также:

Работы садовода в середине октября. Как подготовить розы к зимовке?

Работы в саду в конце октября. Что нужно сделать дачнику накануне заморозков?

Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде