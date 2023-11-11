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Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде

11 ноября 2023 15:11
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 13 ноября лучше всего проводить работы в теплице, сообщили в программе «Плюс-минус». В этот период можно заняться посевом моркови, петрушки корневой, свеклы, помидоров, болгарского перца, баклажанов, картофеля, чеснока, лука репчатого, свеклы, моркови, огурцов, патиссонов и тыквы.

Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде-1

В саду можно внести удобрения в почву и посадить зерновые, бобовые, плодово-ягодные культуры, зелень, стеблеплодные, клубнеплодные и корнеплодные растения.

Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде-4

14-15 ноября. На огороде лучше заняться внесением удобрений и провести полив. А еще прополоть сорняки, обработать растения от вредителей и болезней. Для сада лучше замочить семена, сеять и сажать растения, имеющие колючки. Можно и заложить органику в компост и навести порядок.

Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде-7

16-17 ноября. На огороде лучше заняться поливом растений, разрыхлить почву. В саду можно высадить зелень и пересадить землянику, собрать урожай, сформировать кроны и обработать растения от вредителей и болезней.

Ноябрь порадует белорусов умеренно теплой погодой. Прогноз на середину месяца здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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