Что делать на даче в середине ноября? Сезонные работы в саду и огороде

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 13 ноября лучше всего проводить работы в теплице, сообщили в программе «Плюс-минус». В этот период можно заняться посевом моркови, петрушки корневой, свеклы, помидоров, болгарского перца, баклажанов, картофеля, чеснока, лука репчатого, свеклы, моркови, огурцов, патиссонов и тыквы.

В саду можно внести удобрения в почву и посадить зерновые, бобовые, плодово-ягодные культуры, зелень, стеблеплодные, клубнеплодные и корнеплодные растения.

14-15 ноября. На огороде лучше заняться внесением удобрений и провести полив. А еще прополоть сорняки, обработать растения от вредителей и болезней. Для сада лучше замочить семена, сеять и сажать растения, имеющие колючки. Можно и заложить органику в компост и навести порядок.