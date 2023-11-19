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Команда «Недели» выбрала победителей конкурса СТВ на лучшую соломенную скульптуру

19 ноября 2023 17:32
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Новости Беларуси. В Беларуси тем временем завершают самый горячий аграрный период. Уборка в сельхозпредприятиях на последних гектарах. На выходных в Витебской и Гомельской областях отпраздновали «Дожинки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Команда «Недели» выбрала победителей конкурса СТВ на лучшую соломенную скульптуру-1

По этому поводу и каравай Президенту презентовали. Мы видели его на заводе «Кристалл». Хлеб сегодня – наше богатство. Стоит и продается не хуже бриллиантов. Но дело не только в деньгах.

Команда «Недели» выбрала победителей конкурса СТВ на лучшую соломенную скульптуру-4

Для белорусов труд на земле – это еще и источник вдохновения. Несколько месяцев назад, в разгар жатвы, мы объявили конкурс на лучшую скульптуру из соломы. Такие шедевры каждый год украшают белорусские поля. К нам в редакцию присылали фото соломенных изваяний из разных уголков Беларуси. Все они достойны занять места в лучших музеях страны. Ведь самое главное, что есть в таких скульптурах, – это душа и искренность.

Но коллектив «Недели» решил, что победа улетит буслам из хозяйства «Достоево» Ивановского.

Команда «Недели» выбрала победителей конкурса СТВ на лучшую соломенную скульптуру-7

Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»:
Идея пришла в Год мира и созидания. Если загуглить, там получатся аисты, земля и так далее – отсюда идея. А вообще, у истоков молодежь стоит. У нас в коллективе более 60 молодых людей трудятся. Вот, они воплотили это все.

Заслуженная награда уже в пути.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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