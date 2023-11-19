Команда «Недели» выбрала победителей конкурса СТВ на лучшую соломенную скульптуру

Новости Беларуси. В Беларуси тем временем завершают самый горячий аграрный период. Уборка в сельхозпредприятиях на последних гектарах. На выходных в Витебской и Гомельской областях отпраздновали «Дожинки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По этому поводу и каравай Президенту презентовали. Мы видели его на заводе «Кристалл». Хлеб сегодня – наше богатство. Стоит и продается не хуже бриллиантов. Но дело не только в деньгах.

Для белорусов труд на земле – это еще и источник вдохновения. Несколько месяцев назад, в разгар жатвы, мы объявили конкурс на лучшую скульптуру из соломы. Такие шедевры каждый год украшают белорусские поля. К нам в редакцию присылали фото соломенных изваяний из разных уголков Беларуси. Все они достойны занять места в лучших музеях страны. Ведь самое главное, что есть в таких скульптурах, – это душа и искренность.

Но коллектив «Недели» решил, что победа улетит буслам из хозяйства «Достоево» Ивановского.