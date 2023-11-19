Прямой эфир

Что не так с маршрутками в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

19 ноября 2023 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему приводят гонки за клиентами и что значит работать по «серой схеме»?

На ком везут и на чем едем – продолжат разбирать резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».

Что не так с маршрутками в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами будут разбираться в нововведениях. Среди гостей – представители ГАИ, перевозчиков, транспортной инспекции и юристы.

Прямой эфир стартует 20 ноября в 18:30.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты
19 ноября 2023 17:16

Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты

Борьба за клиента переросла в дорожные войны! В Беларуси наводят порядок в сфере пассажирских перевозок
19 ноября 2023 17:03

Борьба за клиента переросла в дорожные войны! В Беларуси наводят порядок в сфере пассажирских перевозок

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев
19 ноября 2023 16:52

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев