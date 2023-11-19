Что не так с маршрутками в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

К чему приводят гонки за клиентами и что значит работать по «серой схеме»?
На ком везут и на чем едем – продолжат разбирать резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
К чему приводят гонки за клиентами и что значит работать по «серой схеме»?
На ком везут и на чем едем – продолжат разбирать резонансную тему на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами будут разбираться в нововведениях. Среди гостей – представители ГАИ, перевозчиков, транспортной инспекции и юристы.
Прямой эфир стартует 20 ноября в 18:30.