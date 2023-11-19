Как сейчас живут те, кто трудился на полях Беларуси всё лето? Встретились с героями жатвы

Новости Беларуси. Весь аграрный год мы следили за тем, что происходит в полях. Особенно активный период – это, конечно, уборка зерновых. Жатва – момент истины для сельского хозяйства и период мобилизации. Самые горячие летние месяцы, можно сказать, рука об руку с механизаторами провели и журналисты СТВ, сообщили в программе «Неделя». Нам даже доверяли управление и делились самым сокровенным.

Как и чем живут герои жатвы сейчас, когда комбайны ушли на покой, и исполнились ли желания тружеников полей? На неделе мы встретились с теми, кто знает истинную цену хлеба.

Если в клятве супругов говорится «и в горе, и в радости», то в семье Вабищевич добавляют – и в жатве! Об этой супружеской паре мы рассказывали в разгар жнива. Николай Вабищевич, учитель физкультуры, спустя год променял спортзал на будни механизатора, а жена Валентина стала его верной спутницей и в этом деле.

Отчасти День работников сельского хозяйства – это и ее профессиональный праздник. И точно – семейный! Но это потом. А пока привычный рабочий день в школе. Признается, сельское хозяйство – профессия «больших людей».

Валентина Вабищевич, помощник комбайнера, учитель:

Труд на земле всегда тяжелый. И неважно, в поле или где-то дома на земле работаешь. За уборочной кампанией я уже несколько лет наблюдаю, за мужем, с детками мы приезжаем к нему на поле, поддерживаем его, смотрим. А тут, когда я уже пошла на уборку, я поняла, насколько этот опыт ответственный, тяжелый. Ты должен не подвести свой экипаж. С таким старшим комбайнером, как мой муж, с таким надежным, ответственным и трудолюбивым, мне кажется, любая работа по плечу.